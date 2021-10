Perez place Red Bull en tête lors des deuxièmes essais · .

Sergio Perez a dominé la deuxième séance d’essais pour le Grand Prix des États-Unis tandis que son coéquipier a eu une altercation avec son rival au championnat.

Max Verstappen a qualifié Lewis Hamilton d’« idiot stupide » après que le pilote Mercedes l’a dépassé dans le dernier virage alors que tous deux se préparaient à entamer un tour lancé.

Lando Norris a pris le deuxième temps pour McLaren devant la paire Mercedes, Hamilton derrière Valtteri Bottas.

Plusieurs pilotes ont connu des difficultés de circulation mais Perez et Norris ont réussi à boucler des tours propres, dépassant les temps. Hamilton aurait réalisé le tour le plus rapide de tous avec un temps de 1:34.842, mais il a été supprimé pour violation des limites de la piste au virage 19.

Bottas a fait six tours sur une piste de pneus tendres mais n’a pas pu battre le top trois fois. Daniel Ricciardo, qui n’a roulé qu’en pneus tendres toute la séance, complète le top cinq.

Le premier temps rapide de Lance Stroll a battu les deux Ferrari, Charles Leclerc et Carlos Sainz Jnr ne semblant pas aussi forts en termes de rythme que lors de la séance du matin.

Les frustrations de Verstappen ont continué. Il a fait deux tours d’avance alors qu’il tentait de commencer une course de performance, puis a attrapé le trafic et s’est plaint à la radio du mauvais timing du tour. Sur le chemin du retour sur la piste, Verstappen a déclaré que la course était « terminée » et est retourné au garage Red Bull, pour ne pas revenir pour une autre tentative et passer le reste de la session sur des courses de pneus moyennes.

Antonio Giovinazzi a montré que la bonne performance d’Alfa Romeo lors des premiers essais n’était pas un hasard en se classant dixième. Mais lors d’un incident étrange à la fin de la séance, il s’est enfermé dans les stands et a traversé l’entrée. « Les freins étaient trop froids », a-t-il expliqué.

Il a ensuite dû effectuer une manœuvre maladroite à travers la section peinte et attendre que son ingénieur lui donne le tout-taquet avant de s’engager dans les stands.

Fernando Alonso a filé à l’avant-dernier virage dans les deux dernières minutes de la séance et a poussé la barrière TecPro avec l’arrière de sa voiture. Le pilote Alpine a pu regagner les stands, du gravier s’échappant de sa voiture.

Plusieurs conducteurs se sont plaints d’objets qui se sont détachés dans leur cockpit. Le premier était Norris, qui a dit que quelque chose l’empêchait de bouger son bras gauche, l’empêchant de diriger correctement. Il a dû retourner au garage après son tour d’installation.

Leclerc s’est alors plaint d’un desserrement entre les pédales de sa Ferrari. Plus tard dans la séance, Esteban Ocon a déclaré que quelque chose heurtait le bas de sa jambe – ce qu’Alpine croyait être un morceau de rembourrage qui s’était desserré.

Deuxième résultat des essais du Grand Prix des États-Unis 2021

Lacunes visuelles de la deuxième pratique

Sergio Perez – 1’34.946

+0.257 Lando Norris – 1’35.203

+0.364 Lewis Hamilton – 1’35.310

+0.414 Valtteri Bottas – 1’35.360

+0.511 Daniel Ricciardo – 1’35.457

+0.615 Lance Balade – 1’35.561

+0.626 Charles Leclerc – 1’35.572

+0.878 Max Verstappen – 1’35.824

+0.973 Carlos Sainz Jnr – 1’35.919

+1.192 Antonio Giovinazzi – 1’36.138

+1.212 Esteban Ocon – 1’36.158

+1,296 Pierre Gasly – 1’36,242

+1.430 Fernando Alonso – 1’36.376

+1.612 Kimi Räikkönen – 1’36.558

+1.772 Sebastian Vettel – 1’36.718

+2,037 Yuki Tsunoda – 1’36,983

+2.095 Mick Schumacher – 1’37.041

+2.308 Nicolas Latifi – 1’37.254

+2.544 George Russell – 1’37.490

+3.080 Nikita Mazepin – 1’38.026

Pilotes à plus de dix secondes du rythme omis.

