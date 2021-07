Perez : Racing Max et Lewis vous emmènent à un nouveau niveau

Après des années de travail dans des voitures de course qui ne renifleraient jamais une victoire, Sergio Perez savoure la course contre les deux meilleurs de cette génération, Lewis Hamilton et Max Verstappen, et chaque fois qu’il démarre, il a une chance de gagner un Grand Prix.

Et il l’a déjà fait ! Décrochant une première victoire célèbre, en Bleu, au Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021 un jour où il a gardé la tête alors que le chaos régnait autour de lui.

C’est pourquoi Red Bull a cédé et a embauché le vétéran qui, à son tour, a aidé sa nouvelle équipe à dominer le classement des points, avant le Round 9 en Autriche ce week-end, de 40 points ; la dernière fois que cela s’est produit, c’était en 2013.

S’exprimant avant une autre course à domicile pour son équipe au Red Bull Ring ce week-end, Perez a déclaré: “C’est évidemment un grand coup de pouce de motivation tout au long de la saison pour venir à une course et vous savez que si vous livrez à votre maximum, vous pouvez finir gagner une course.

« De plus, la pression est forte, vous savez que vous devez livrer à un très haut niveau. Vous êtes en compétition avec les meilleurs pilotes. Contre une équipe de très haut niveau comme Mercedes.

« Donc, le niveau de livraison est à un nouveau niveau. Chaque point et la façon dont l’équipe travaille, essayer de maximiser chaque point de performance est très important. Vous êtes dans le prochain niveau.

En effet, ce niveau signifie que Perez est en bonne compagnie : « La course que j’ai eue avec Hamilton, littéralement contre lui, j’ai eu la chance de voir à quel point il est bon.

“La façon dont il vous pousse au moment où il vous pousse, puis quand il sauve ses pneus, c’est évidemment un gars très, très intelligent et pareil pour Max, vous savez. Faire courir ces pilotes à ce niveau vous amène définitivement à un nouveau niveau.

«Je pense que nous savons tous dans ce domaine à quel point Max est bon. Il livre à un niveau extrêmement élevé de FP1 », a ajouté Perez qui a rapidement accepté le rôle d’ailier de Verstappen, offrant en même temps à l’équipe une solide attaque à deux volets qui leur manque depuis que Daniel Ricciardo a conduit pour les Bulls.

Perez est l’un des nombreux pilotes qui ont changé d’équipe, Ricciardo étant un autre qui est passé de Renault à McLaren qui a dit au revoir à Carlos Sainz lié à Ferrari. Le trio a tous eu ses défis face à un coéquipier plus jeune établi.

Le Mexicain de 31 ans, prêt à prendre le départ de son 200e Grand Prix ce week-end, a admis : « J’ai trouvé plus difficile que prévu, le changement d’équipe.

“Le fait que je sois venu dans une équipe si différente en termes de groupe motopropulseur, de voiture, etc., c’était un grand changement, il m’a donc fallu plus de temps que prévu pour me mettre à niveau, et je m’améliore simplement. . J’avais espéré plus maintenant, mais la saison est quand même assez longue.

« Mais j’y arrive. Je pense que chaque week-end, nous constatons une bonne amélioration et je ne vois aucune raison pour laquelle je ne pourrais pas faire mieux dans les cinq prochaines courses, par exemple, pour faire un autre pas. Je suis content de mes progrès jusqu’à présent, de mon niveau auquel je suis à la hauteur, mais évidemment, ce n’est pas assez et je veux plus que cela », a expliqué Perez.