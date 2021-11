Perez rejoindra Verstappen sur le podium au Mexique ?

Le leader du championnat de Formule 1, Max Verstappen, ainsi que des dizaines de milliers de fans fervents, espèrent voir son coéquipier Red Bull, Sergio Perez, monter sur son podium du Grand Prix du Mexique pour la première fois dimanche.

Verstappen est le favori de l’Autodromo Hermanos Rodriguez et un doublé parfait avec Perez mettrait encore plus d’écart entre lui et Lewis Hamilton, sept fois champion du monde de Mercedes.

Le pilote néerlandais a 12 points d’avance sur le Britannique après 17 des 22 courses, Mercedes 23 devant Red Bull au classement des constructeurs avant une série de trois courses les week-ends successifs.

« C’est extrêmement important pour moi et pour l’équipe d’essayer de remporter les trois prochaines courses maintenant que nous nous battons pour le championnat », a déclaré Verstappen.

Mexico City pourrait le voir franchir une étape décisive vers un premier titre et réaliser un rêve pour Perez, qui n’a jamais terminé plus haut que septième à domicile mais dispose désormais d’une voiture gagnante.

Perez a remporté deux victoires au cours des 12 derniers mois, la première avec Racing Point (maintenant Aston Martin) à Bahreïn en décembre dernier, et courra à domicile pour la première fois en tant que pilote de F1 gagnant.

« C’est tout simplement génial d’avoir enfin une équipe et une voiture dont on peut rêver d’une victoire dans mon pays d’origine », a déclaré le Mexicain.

« Nous avons une chance de faire un gros résultat ce week-end, donc je vais me préparer du mieux que je peux et nous verrons ce que nous sommes capables de réaliser. »

Le joueur d’équipe Perez sait, cependant, que quelque chose aura dû mal tourner pour Verstappen pour qu’il soit avec un cri de victoire, étant donné la bataille serrée pour le championnat et l’importance de chaque point.

Verstappen a remporté la dernière manche au Texas, une sorte de bastion Mercedes au fil des ans, son coéquipier terminant troisième.

Hamilton et Verstappen ont tous deux gagné deux fois au Mexique, le Britannique le plus récemment en 2019 avec la course de 2020 annulée en raison de la pandémie de COVID-19.

Le duo est le seul pilote de la grille actuelle à avoir goûté à la victoire au Mexique, dont la course est revenue au calendrier en 2015.

« Red Bull s’y est bien passé dans le passé et ce n’est pas notre circuit le plus fort », a déclaré le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, à propos du défi en haute altitude.

« Mais cette année a montré que tout est possible et les circuits où vous étiez auparavant faible, vous êtes soudainement fort, et vice versa. »

Derrière la bataille pour le titre, un autre combat difficile se joue entre McLaren et Ferrari pour la troisième place du championnat.

McLaren à moteur Mercedes n’a que 3,5 points d’avance sur ses anciennes rivales italiennes.

« C’est une piste où la sensibilité à la puissance est moins importante », a déclaré le patron de Ferrari Mattia Binotto. « Je pense que la piste du Mexique sera en notre faveur par rapport à ce que nous avons vu à Austin. »

Charles Leclerc de Ferrari a terminé quatrième du Grand Prix des États-Unis, et Daniel Ricciardo de McLaren cinquième.

Le Brésil succède au Mexique avant que les équipes ne s’envolent pour le Qatar pour le premier des trois tours de fin de saison au Moyen-Orient. Les deux dernières courses auront lieu en Arabie saoudite et à Abu Dhabi en décembre. (Reportage d’Alan Baldwin)