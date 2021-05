Perez: Rien ne vient encore naturellement

Trois courses dans la saison, Sergio Perez a donné un aperçu des difficultés de transfert de son ancienne équipe Racing Point et Red Bull, où tout est nouveau pour le vétéran mexicain.

Les trois premières courses de la saison ont été un baptême du feu pour Perez, rejoignant l’équipe de Max Verstappen où le Néerlandais domine le perchoir et est l’un des pilotes les plus rapides sur la grille, sinon le plus rapide de tous sur la forme actuelle.

Par rapport à son prédécesseur Alex Albon, Perez a livré mais a admis aux journalistes, avant le Grand Prix d’Espagne 2021, qu’il était loin d’être à l’aise dans la RB16B et qu’il avait besoin de temps pour trouver le sweetspot dans ce qui est une voiture victorieuse.

“De tout ce que je faisais, très peu de choses fonctionnent sur cette voiture”, a déclaré Perez jeudi à Barcelone. «Je dois m’adapter à un nouveau style en course, en qualifications et en pratique, avec des charges de carburant différentes.

«À chaque virage, rien ne vient naturellement pour l’instant, mais pour être là où nous sommes, étant si proches au Portugal, j’étais très proche du rythme de course, donc nous voyons certainement de bons progrès à cet égard.

Perez n’essaie pas de réinventer la roue alors qu’il s’insère dans le garage Red Bull, au lieu de cela, il se compose et s’adapte aux configurations de Verstappen pour commencer: «Je prends l’approche de m’adapter d’abord à la voiture, donc je suis travaillant sur une base très similaire à celle de mon coéquipier. »

À la fin du FP1 vendredi à Barcelone, Perez a tardé à sortir des blocs tandis que son coéquipier jouait à bout de souffle parmi le duo Mercedes. Verstappen a terminé deuxième avec seulement 0,033 seconde de retard sur le meilleur temps de Valtteri Bottas.

Perez n’était bon que pour la neuvième place, huit dixièmes de moins sur la voiture sœur. En règle générale, le joueur de 31 ans n’a pas été rapide au début du week-end, avec une tendance à s’améliorer à chaque séance. De plus, l’heure supplémentaire supprimée de l’horaire de vendredi ne lui a pas non plus rendu service.

La référence est élevée, mais les signes sont là que lorsqu’il le deviendra et se familiarisera davantage avec sa voiture, Checo livrera pour Red Bull.

Perez débutera son 195e Grand Prix dimanche sur le Circuit de Barcelone-Catalunya, sixième au classement des pilotes de F1 après trois courses.