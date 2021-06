Perez Rues a raté son tir à la première pole position après la “catastrophe” de la Q3

Un Sergio Perez frustré pense qu’il aurait pu prendre la pole position pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan jusqu’à ce que son week-end s’effondre en Q3.

Le pilote Red Bull a déclaré qu’il était “énervé” après s’être qualifié septième pour la course de demain. Il partira sixième en raison de la pénalité de grille de Lando Norris.

Perez était convaincu qu’il avait une chance de marquer la première pole position de sa carrière. « Nous avons été forts tout le week-end, a-t-il déclaré. “Nous étions, je pense, P2 Q1, P1 en Q2 et Q3 vraiment quand c’était important, c’était un désastre.”

Il a déclaré qu’il n’avait pas pu trouver une bonne position pour commencer son tour car toutes les voitures en Q3 ont quitté les stands dans un groupe alors que les pilotes tentaient de s’éloigner les uns des autres.

“La piste est si grande mais nous semblons juste – parce que nous voulons tous être ensemble – c’est un désastre”, a déclaré Perez. “En termes de position sur la piste, la Q3 a été la pire que j’ai eue tout le week-end.”

“Nous y sommes tous allés en même temps”, a-t-il ajouté, “les gens créaient des écarts, mais ensuite d’autres personnes ont dépassé, ne respectant pas le gentleman’s agreement, cela a rendu les choses un peu plus difficiles.”

Perez a admis qu’il n’avait pas été en mesure de réaliser un temps au tour compétitif « quand cela comptait vraiment » après avoir parcouru près de trois dixièmes de seconde de moins en Q3 qu’il ne l’avait fait en Q2. Il termine la séance à près de sept dixièmes de seconde du poleman Charles Leclerc.

“Aujourd’hui, nous aurions dû nous qualifier bien avant où nous en sommes en réalisant ce tour”, a-t-il déclaré. « Ce tour de Leclerc était probablement un peu fort, je dois dire, mais à part ça, nous avions le rythme pour nous battre pour la pole aujourd’hui.

« Ce n’est pas comme à Monaco où nous étions totalement à l’écart, aujourd’hui nous avions définitivement le rythme pour monter beaucoup plus haut. Et nous l’avons prouvé, nous l’avons prouvé depuis la première pratique. Je ne suis pas trop inquiet. Je pense que demain c’est une longue course devant nous.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :