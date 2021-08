Perez savait que Red Bull le garderait avant les vacances d’été

in

Sergio Perez a révélé qu’il savait avant la pause estivale que Red Bull allait le garder pour la campagne 2022.

‘Checo’ a obtenu un contrat d’un an pour la saison en cours à la fin de 2020 après avoir été abandonné par Racing Point, le remplaçant par Sebastian Vettel.

Bien qu’il ait gagné à Bakou, il n’a pas réussi à impressionner systématiquement sa nouvelle équipe, luttant pour égaler Max Verstappen et faire un certain nombre d’erreurs.

Compte tenu de cela et du fait que Pierre Gasly a été impressionnant à AlphaTauri, il y avait des points d’interrogation sur son avenir avec l’équipe, mais cela a changé au premier tour après la pause estivale avec l’annonce qu’il resterait où il est pour 2022.

Il s’avère qu’il savait que ce serait le cas bien avant que cela ne soit révélé au public.

“Je suis entré dans les vacances d’été en sachant ce que j’allais faire”, a déclaré le Mexicain selon Motorsport.com.

«Mais évidemment, tout le monde est parti en vacances, il nous a donc fallu plus de temps pour que ce soit prêt. J’ai signé vendredi, une fois que tout le monde était de retour, et oui, nous nous sommes engagés il y a longtemps.

« Il y a déjà quelques courses, Helmut [Marko] et chrétien [Horner] m’a dit qu’ils étaient très heureux de me garder et que je ne devrais pas chercher ailleurs.

“Ils voulaient continuer avec moi, et vice-versa, il était donc clair pour les deux parties que nous voulions continuer.”

Je suis très heureux d’annoncer que je continue avec @redbullracing pour l’année prochaine. Maintenant, notre objectif est de remporter le championnat pour l’équipe.

Muy feliz de anunciarles que continúo con el equipo para la próxima temporada, ahora el enfoque es in ganar el Campeonato para Red Bull. pic.twitter.com/uEdy0oGmAp – Sergio Pérez (@SChecoPerez) 27 août 2021

Peut-être plus que jamais, la façon dont les conducteurs se débrouillent avec leurs machines cette année n’est guère une indication de ce qu’ils feront la saison prochaine compte tenu des changements de réglementation généralisés introduits.

Perez considère ce nouveau départ comme une grande opportunité pour lui et a déjà commencé à s’assurer qu’il est prêt à la saisir.

“C’est une énorme opportunité, et l’année prochaine, tout le monde repart de zéro”, a-t-il ajouté.

“Ce n’est un secret pour personne que j’ai parfois eu du mal avec la voiture pour obtenir le maximum, donc maintenant, je peux penser avec une vue d’ensemble à l’esprit, obtenir d’autres choses qui peuvent influencer la voiture de l’année prochaine.

« Donc, c’est définitivement une grande opportunité. »

Alors que son coéquipier se bat pour le titre, Perez occupe actuellement la 5e place du classement, avec Lando Norris et Valtteri Bottas juste devant lui.