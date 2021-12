Perez savait « très tôt » que Red Bull le retiendrait pour 2022 · .

Dans le tour d’horizon: Sergio Perez dit qu’il n’a jamais eu peur de ne pas garder sa place chez Red Bull pour la saison 2022 de Formule 1.

En bref

Perez n’a jamais douté qu’il garderait le siège de Red Bull.Sergio Perez dit qu’il « n’était pas du tout inquiet ».

Perez a eu du mal à égaler la performance de son coéquipier, Max Verstappen, qui a remporté le championnat du monde. Bien qu’il admette ouvertement ses difficultés à s’adapter à sa nouvelle voiture, Perez a déclaré que le directeur de l’équipe Christian Horner et le consultant en sport automobile Helmut Marko lui avaient fait savoir que Red Bull le re-signerait pour une deuxième saison.

« Non, je n’étais pas du tout inquiet », a déclaré Perez à .. « Je veux dire, à ce stade de ma carrière, il est difficile de s’inquiéter de ne pas obtenir de siège.

« Je pense que nous nous sommes très bien adaptés, très rapidement au sein de la famille Red Bull. Très tôt, Helmut et Christian m’ont dit de ne pas chercher ailleurs car ils voulaient continuer avec moi.

Seidl voit une marge d’amélioration avec les arrêts au stand de McLaren

Seidl voit des possibilités d’amélioration dans les stands Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a déclaré qu’il souhaitait que l’équipe fasse un pas en avant avec ses arrêts aux stands la saison prochaine.

Tout en obtenant une victoire dans le Grand Prix d’Italie, McLaren a perdu la troisième place du championnat des constructeurs face à Ferrari. Seidl dit qu’il est satisfait des réalisations de l’équipe cette saison, mais souligne les arrêts aux stands comme un domaine où ils peuvent s’améliorer.

« Je suis très heureux de ce que nous avons encore pu accomplir cette année en tant qu’équipe », a-t-il déclaré. « Il était important pour nous de simplement franchir une nouvelle étape en termes de performances de la voiture – la façon dont nous travaillons ensemble entre l’équipe de course ici, chez nous, l’ingénierie et la production.

« Je regarde des choses comme les arrêts aux stands, par exemple, nous pourrions à nouveau franchir une nouvelle étape en termes de régularité, mais aussi de vitesse. La chose la plus importante pour moi était de franchir à nouveau cette prochaine étape en équipe cette année, car franchir ces étapes est la clé de notre cheminement où nous en sommes, où nous voulons nous battre pour des victoires chaque week-end et pas seulement occasionnellement.

Isola clarifie les règles des pneus du jour du tournage

Mario Isola de Pirelli a clarifié les détails des pneus que les équipes de F1 seront autorisées à utiliser à des fins de tournage et de promotion sur leurs voitures la saison prochaine.

Parallèlement aux changements spectaculaires de la réglementation technique des voitures pour 2022, les voitures de F1 rouleront avec des roues de 18 pouces au lieu de 13 pouces. Isola a expliqué que, contrairement aux saisons précédentes, les équipes seront autorisées à utiliser les voitures de l’année précédente pour le tournage.

« La différence est que si vous regardez le règlement sportif maintenant, elle est considérée comme une voiture » précédente « – une voiture de 2021 », a expliqué Isola.

« Dans le passé, la voiture de l’année précédente était encore considérée comme une voiture » actuelle « . Mais en raison du grand changement dans les règlements techniques l’année prochaine, les seules voitures actuelles seront les voitures 2022 et les voitures 2023 – pas 2021.

« Cela signifie que nous continuerons à fournir ce que nous appelons des pneus d’académie de pilotes, qui sont différents des pneus de course. Ils sont disponibles en trois composés différents, plus humides, et ils peuvent les utiliser pour n’importe quel test avec des roues de 13 pouces avec des voitures précédentes. Alors que, pour les 18 pouces, seuls les pneus promotionnels de course seront disponibles. »