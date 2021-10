Sergio Perez ne tient rien pour acquis sur le rythme de Red Bull malgré la direction de la deuxième séance d’essais pour le Grand Prix des États-Unis.

Mercedes a confortablement dirigé la première heure de course sur le Circuit des Amériques, presque une seconde plus rapide que toute autre équipe. Bien que Perez ait été le plus rapide lors des deuxièmes essais, Lewis Hamilton a réalisé un temps plus rapide qui a été supprimé en raison d’une violation des limites de la piste.

« Ils étaient certainement très forts aujourd’hui, alors nous verrons ce qu’ils ont pour demain », a admis Perez.

Plusieurs pilotes ont signalé une dégradation des pneus plus élevée que prévu dans les conditions chaudes de la piste, que la F1 a visitée pour la dernière fois en 2019. « C’était bien, mais je n’étais pas très satisfait de la dégradation de mes pneus », a déclaré Perez. « Je pense donc qu’il y a de la place pour s’améliorer là-bas et essayer de leur trouver un peu plus de rythme. »

Max Verstappen a abandonné sa performance lors des deuxièmes essais après avoir rencontré du trafic, mais a été encouragé par ce qu’il ressentait du rythme de sa voiture.

« Ce n’était pas particulièrement désagréable à court terme, c’était juste un gâchis avec le trafic », a déclaré le leader du championnat.

« Dans l’ensemble, ce n’est pas facile là-bas, la piste est assez bosselée et trouver le bon compromis avec la voiture n’a pas été le plus facile jusqu’à présent. Mais il y a quelques points positifs à considérer et nous continuerons à y travailler du jour au lendemain.

Verstappen a également eu une altercation avec son rival au championnat Lewis Hamilton, qu’il a qualifié d' »idiot stupide » après que les deux hommes ont couru côte à côte le long de la ligne droite des stands, forçant Verstappen à reculer pour tenter de démarrer un tour.

Hamilton avait dépassé Verstappen dans le dernier virage pour revenir devant le pilote Red Bull, qui l’avait dépassé plus tôt dans le tour. « Nous étions tous alignés pour faire nos tours », a déclaré Verstappen. « Je ne comprends pas vraiment ce qui s’est passé là-bas. »

