Perez sort du Grand Prix de Belgique avant le début de la course · .

Sergio Perez ne pourra pas prendre le départ du Grand Prix de Belgique après une chute dans des conditions humides lors du tour de reconnaissance.

Le pilote Red Bull a perdu le contrôle de sa voiture dans le complexe des Combes. Il a roulé sur le trottoir dans le virage six à gauche et s’est glissé dans la barrière à l’extérieur du virage.

L’impact a causé de lourds dommages à l’avant droit de la voiture. Perez a essayé à plusieurs reprises de s’éloigner de la scène de l’accident, dans l’espoir de faire réparer sa voiture avant le départ, comme Max Verstappen l’a fait en Hongrie l’année dernière.

Cependant, les dégâts se sont avérés trop importants et Perez est sorti de sa voiture accidentée. “Les dommages de la suspension avant droite sont trop extrêmes pour que nous puissions continuer”, a déclaré le directeur de l’équipe Jonathan Wheatley au directeur de course Michael Masi.

“Évidemment, c’est très décevant de ne pas pouvoir prendre le départ”, a déclaré le directeur de l’équipe Christian Horner à Sky. « Cela montre à quel point les conditions sont difficiles.

« Il a déclaré qu’il ne pouvait vraiment rien voir et que, malheureusement, la voiture lui a tout simplement échappé. C’est vraiment dommage pour Checo et l’équipe de ne pas prendre le départ de la course.

L’accident laisse Red Bull avec une seule voiture en course. Verstappen partira de la pole position.

“Pour Max, cela ne change rien pour lui et son approche”, a déclaré Horner. “Mais évidemment, les conditions sont assez désagréables là-bas.”

