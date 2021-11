Perez : Tout le monde veut que je gagne ce week-end

Sergio Perez a déclaré qu’il était sûr que Red Bull voulait qu’il remporte son Grand Prix du Mexique à domicile après avoir été interrogé jeudi pour savoir s’ils le laisseraient battre son coéquipier en tête du championnat, Max Verstappen.

Verstappen a 12 points d’avance sur le septuple champion du monde de Formule 1 de Mercedes, Lewis Hamilton, avec cinq courses à disputer, dont celle de dimanche, dans l’une des batailles pour le titre les plus serrées depuis des années.

Perez, qui n’est pas en lice pour le titre mais a gagné deux fois l’an dernier, est monté sur le podium lors de ses deux dernières courses et n’a jamais été aussi proche de son rêve de devenir le premier Mexicain à gagner à domicile.

Red Bull a remporté neuf courses jusqu’à présent cette saison, Verstappen en remportant huit avec Perez triomphant en Azerbaïdjan en juin après que le Néerlandais de 24 ans s’est écrasé avec une panne de pneu alors qu’il menait.

Interrogé avant le week-end à l’Autodromo Hermanos Rodriguez, ce qui pourrait arriver s’il menait avec Verstappen à la deuxième place, et s’il s’écarterait, Perez a déclaré que ce serait « un gros problème à avoir ».

« Cela dépend toujours de la situation », a-t-il ajouté. « La plupart des décisions sont normalement prises pendant la course, dans le feu de l’action.

« Je pense que selon les circonstances, nous verrons. Mais je suis presque sûr que toute l’équipe, Red Bull, tout le monde veut que je gagne ce week-end… Je suis sûr d’avoir le soutien total de tout le monde dans mon équipe.

L’Australien de McLaren Daniel Ricciardo, ancien coéquipier de Verstappen chez Red Bull qui s’est assis aux côtés de Perez pour l’appel des médias, a apporté son soutien au Mexicain.

« Je veux que vous gagniez aussi », a-t-il déclaré.

Ricciardo a déclaré qu’il ne voudrait pas s’écarter pour un coéquipier lors de sa course à domicile à Melbourne s’il avait une chance de victoire.

« Pour l’instant, ma réponse est non. Je ne le ferais pas », a-t-il déclaré. « Si c’était la dernière course de la saison et que cet échange de position signifiait littéralement le titre mondial ou non, alors c’est peut-être un processus de prise de décision plus complexe.

«Mais une victoire à domicile, c’est comme la chose dont vous rêvez quand vous êtes enfant. Et si, de toute évidence, vous l’avez mérité sur la bonne voie, alors je pense que cela devrait être le vôtre pour la prise », a expliqué Ricciardo. (Reportage d’Alan Baldwin)

🗣 « Tout le monde était plein d’énergie et les gens ont été formidables. J’ai vraiment hâte de revoir tous les fans en piste ce week-end. @SCecoPerez devant le #MexicoGP 🇲🇽 pic.twitter.com/B94FWgsqrE – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 4 novembre 2021