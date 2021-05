Perez trouve toujours qu’il est “très difficile de se mettre à niveau” les week-ends de course · .

Sergio Perez dit que les séances d’essais plus courtes de F1 cette année lui rendent plus difficile de se mettre à niveau dans le Red Bull.

Le nouveau pilote de l’équipe s’est qualifié huitième en Espagne après avoir souffert d’une douleur à l’épaule samedi. Perez a déclaré que les symptômes se sont atténués dimanche et qu’il s’est senti «beaucoup mieux» lors de la course de 66 tours.

Il a progressé dans la course, se hissant à la cinquième place. “Il est important de continuer à faire ces pas et de mettre en place tout le week-end”, a déclaré Perez. «Il me faut juste un peu trop de temps pour me mettre à niveau lorsque nous allons sur un nouveau circuit.»

Mais après quatre courses avec Red Bull, Perez a admis qu’il «n’était pas encore là avec une voiture».

«Vous voyez que les choses arrivent, mais pas ensemble. Mais je pense qu’une fois que nous sommes en mesure de les assembler, nous avons le rythme pour pouvoir aller assez vite.

Les séances d’essais de vendredi sont passées de 90 minutes à 60 cette année. Perez a déclaré que la perte d’une heure de course chaque week-end par rapport à l’année dernière avait retardé ses progrès.

«Je suis de plus en plus confiant avec la voiture, évidemment. Chaque fois que j’arrive à la fin de la semaine, je suis comme, je souhaite que le week-end commence maintenant parce que. Étant donné le temps limité sur la piste, il est très difficile de se mettre à niveau. »

Revue du GP d’Espagne: Comment Mercedes a laissé Red Bull incapable de répondre à l’accusation de victoire de HamiltonL’inconfort de Perez samedi, quand il a tourné en Q3, a compromis tout son week-end. Cependant, il a réussi à gagner trois positions sur une piste où les dépassements sont difficiles, y compris un coup de frein tardif sur Daniel Ricciardo au premier virage.

«Bien sûr, c’est frustrant», a-t-il déclaré. «Mais étant donné notre pauvre journée [on Saturday], Je pense que c’est tout ce que nous aurions pu faire.

«Il m’a fallu beaucoup de temps pour dépasser Daniel. Il a été extrêmement rapide dans la ligne droite principale. Ce n’est pas un endroit facile pour dépasser les gens. »

“Nous allons donc oublier celui-ci et retourner à Monaco pour apprendre de ce que nous avons fait et, espérons-le, revenir plus forts”, a-t-il ajouté.

