Perez vise à rebondir après une “très mauvaise course” en Autriche · .

Sergio Perez dit qu’il a “réinitialisé” avant la course de ce week-end après un Grand Prix d’Autriche difficile, où il a écopé de deux pénalités et terminé sixième.

Le pilote Red Bull s’est mêlé à Lando Norris en début de course, perdant plusieurs places lors de sa sortie de piste. Il a ensuite affronté Charles Leclerc de Ferrari, obtenant deux pénalités pour des incidents distincts.

Perez a estimé à l’époque qu’il était essentiel pour ses chances de course de passer à Norris, deuxième.

“Avec Lando, j’ai vu l’écart, j’y suis allé, ça n’a pas fonctionné comme je l’espérais”, a déclaré Perez. «Mais je devais y aller, il aurait [messed] jusqu’à ma course.

“Avec le recul, si j’avais attendu plus longtemps, j’aurais probablement pu l’avoir plus tard et ainsi de suite, donc le résultat aurait été bien meilleur.”

Alors que Norris a été pénalisé pour cet incident, les affrontements de Perez avec Leclerc lui ont valu une paire de pénalités, dont l’une lui semblait plus justifiée que l’autre.

“Avec Charles, c’était un peu trop proche”, a-t-il admis. « Je regrette le premier, le premier incident avec lui au virage quatre parce que nous avions tout simplement trop chaud avec tout – freins, pneus. J’aurais donc dû éviter de le toucher sur ce premier. Donc, celui-là était probablement juste pour obtenir la pénalité.

« Mais le deuxième, je ne pouvais pas faire grand-chose parce que je pousse et j’ai perdu la voiture au milieu du virage et finalement le second tour se termine là-bas. C’était donc une très mauvaise course de ma part.

Le vainqueur du Grand Prix d’Azerbaïdjan tient à mettre cela derrière lui avant la course de ce week-end à Silverstone, qu’il n’a pas courue l’année dernière après avoir été testé positif pour Covid-19.

“Je m’en suis remis à zéro, j’ai pris les points positifs qui étaient le rythme en qualifications et aussi le rythme de la course en air libre et ainsi de suite”, a déclaré Perez. “J’espère juste que ce week-end nous pourrons en avoir un bien meilleur.”

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Grande-Bretagne 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :