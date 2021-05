Perez voit le double-tête autrichien comme une chance précieuse de maîtriser sa RB16B

Sergio Perez prévoit que l’ajout d’une course supplémentaire au Red Bull Ring cette année l’aidera à faire de précieux progrès dans l’adaptation à sa nouvelle voiture.

Le pilote Red Bull est l’un des nombreux pilotes expérimentés qui s’adaptent à de nouvelles équipes cette année. Cependant, avec seulement trois jours d’essais de pré-saison disponibles, plusieurs d’entre eux ont éprouvé des difficultés à s’adapter à leurs nouvelles voitures.

«C’est une saison tout à fait unique à cet égard», a déclaré Perez. «Les pilotes changeant d’équipe, normalement dans le passé, n’a pas été une si grande chose.

«Mais cette année, avec tant de variables, cela n’a fait que compliquer les choses. Certains chauffeurs ont fait un meilleur travail que d’autres. »

Perez, qui s’est qualifié neuvième et a terminé quatrième à Monaco, a admis qu’il «ne se sent toujours pas chez lui avec la voiture», mais estime que la course de dimanche a montré qu ‘«une fois que nous avons pu régler ces problèmes… le rythme est là.

Cependant, Perez admet qu’il doit encore progresser dans sa performance lors des séances de qualification.

«À Imola, j’ai réussi à le placer sur la deuxième ligne de ma deuxième course. Je ne m’attendais pas déjà à ça sur une piste aussi difficile. Mais la progression n’est pas venue le samedi. »

Il pense que la clé pour cela est de mieux comprendre le comportement de sa voiture, ce qui lui permettra d’optimiser les performances de sa voiture pendant un week-end de course.

“Chaque fois qu’il y a une petite variable, je ne suis pas encore tout à fait à l’aise avec la voiture”, a déclaré Perez. «Mais je peux voir la lumière au bout du tunnel.»

“[It’s] changer de composé, changer d’aile, changer de temps, ce genre de choses », a-t-il expliqué. «Lorsque vous connaissez une voiture comme le dos de votre main, il est très facile de s’adapter à ces situations.

«Je ne suis pas le seul à avoir des difficultés avec une nouvelle voiture. Je n’ai pas oublié comment faire le travail, mais cela me prend malheureusement plus de temps que je ne le souhaiterais.

La F1 a annoncé plus tôt ce mois-ci l’ajout d’une deuxième course au Red Bull Ring pour remplacer la manche annulée en Turquie. Les deux épreuves se dérouleront sur la même configuration de piste, mais Pirelli apportera une gamme plus souple de composés de pneus pour la deuxième course.

Perez pense que faire deux week-ends de course consécutifs sur le même circuit, à partir de la fin du mois prochain, lui donnera une marge de progression utile.

«Je pense que ce sera très, très important», a-t-il déclaré. «Aller dans plus d’endroits du circuit, en particulier l’Autriche, faire deux week-ends, cela accélérera vraiment mon apprentissage.»

