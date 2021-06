Perfectionnement : Identifier et acquérir des compétences transférables

“Cependant, avant de se concentrer sur les principes sous-jacents, les étudiants ont tendance à n’opérer qu’au niveau des applications et des couches technologiques de cette pile et finissent par apprendre la syntaxe de quelques cadres/outils d’IA.”

Récemment, un rapport mondial a fait sensation dans l’industrie indienne des technologies de l’information (TI); il a noté qu’avec l’automatisation qui se déroule à un rythme rapide dans tous les secteurs, en particulier dans l’espace technologique, les sociétés de logiciels indiennes qui emploient plus de 16 millions de personnes devraient réduire leurs effectifs de 3 millions d’ici 2022.

Alors que l’organisme industriel Nasscom n’a pas tardé à réfuter cela – et a déclaré que l’industrie informatique continue d’être un employeur net de talents qualifiés, et que les cinq premières entreprises informatiques indiennes prévoient d’ajouter plus de 96 000 employés en 2021-2022 – loin du fait que, pour rester pertinents dans leur travail, les employés informatiques doivent constamment se perfectionner ou se perfectionner.

Étudiants en informatique/informatique

Dans le même temps, les étudiants en informatique qui entreront sur le marché du travail en 2022 devraient-ils également commencer à se poly-qualifier au lieu de se concentrer sur un domaine particulier ? Karthick Seshadri, professeur adjoint et chef du Département d’informatique et d’ingénierie, NIT Andhra Pradesh, a quelques suggestions sur la façon dont les étudiants actuels peuvent se perfectionner.

Couches supérieures vs couches inférieures

“En informatique et en informatique, comme dans tout autre domaine d’ingénierie, il existe quatre couches empilées verticalement sur lesquelles il faut développer des compétences”, a déclaré le professeur Seshadri. « Ces couches, de bas en haut, sont la théorie, les systèmes, la technologie et les applications. On peut soutenir que la vitesse d’évolution des couches supérieures est plus rapide que celle des couches inférieures. Cependant, les compétences acquises dans les couches inférieures sont généralement transférables et fournissent une base solide pour comprendre et s’adapter aux couches supérieures en évolution rapide.

Principes sous-jacents

De nombreux étudiants, a-t-il ajouté, ont tendance à ignorer cela et tentent d’aller derrière les jargons et les tendances dans les couches supérieures de cette pile sans prêter beaucoup d’attention à saisir les principes sous-jacents dans les couches inférieures. “Par exemple, une base approfondie en probabilités, statistiques, calcul, théorie de l’optimisation et algèbre linéaire donnera un avantage significatif et des compétences d’adaptation à un étudiant dans le développement de modèles et de systèmes de pointe basés sur l’IA/ML”, a-t-il déclaré. “Cependant, avant de se concentrer sur les principes sous-jacents, les étudiants ont tendance à n’opérer qu’au niveau des applications et des couches technologiques de cette pile et finissent par apprendre la syntaxe de quelques cadres/outils d’IA.”

Compétences transférables

Par la suite, a-t-il ajouté, en raison de l’évolution rapide de la nature des couches supérieures, lorsque l’outil est remplacé par un autre outil, les compétences acquises deviennent obsolètes et ces étudiants courent un plus grand risque de licenciement. « L’astuce consiste à réaliser cette dépendance complexe entre les couches ; identifier et acquérir des compétences transférables pour rester pertinent dans une industrie en évolution rapide. En résumé, la pratique d’une approche d’apprentissage kinesthésique pour acquérir de multiples compétences transférables dans les domaines suivants a le potentiel d’aider considérablement la promotion de 2022 : IA, analyse de données, ML, blockchain, IoT et cloud computing. »

