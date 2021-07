Performance du premier trimestre : le bénéfice de HDFC Bank en hausse de 16,1 % à Rs 7 730 crore

in

Les autres revenus de la banque ont augmenté de 54,3% en glissement annuel à Rs 6 288,5 crore. Les quatre composantes des autres revenus étaient les frais et commissions de 3 885,4 crores de Rs, les revenus de change et de produits dérivés de 1 198,7 crores de Rs, le gain à la vente ou la réévaluation des investissements de 601,0 crore de Rs.

Au milieu des perturbations dues à Covid-19, le plus grand prêteur privé HDFC Bank a affiché samedi un bénéfice net inférieur aux estimations de Rs 7 730 crore au cours du trimestre de juin alors que la qualité des actifs de la banque s’est détériorée. Bien que le bénéfice net de la banque ait enregistré une croissance de 16,1% en glissement annuel, le résultat net a raté l’estimation consensuelle de Rs 7 931 crore de Bloomberg. Le revenu net d’intérêts (NII) du prêteur, cependant, a augmenté de 9% en glissement annuel pour atteindre 17 009 crores de roupies, mais est resté stable séquentiellement.

La banque a reconnu que les activités commerciales sont restées réduites pendant près des deux tiers du trimestre en raison de Covid-19, ce qui a entraîné une diminution des montages de prêts de détail, de la vente de produits tiers, des dépenses de cartes et de l’efficacité des efforts de recouvrement. La baisse des volumes d’affaires, associée à des dérapages plus importants, a entraîné une baisse des revenus, ainsi qu’un niveau accru de provisionnement.

Les provisions au cours du trimestre ont augmenté de 24% en glissement annuel pour atteindre 4 831 crores de Rs, contre 3 892 crores de Rs au trimestre de l’année dernière. Les provisions et éventualités pour le trimestre comprenaient des provisions spécifiques pour pertes sur prêts de 4 219,7 crores de Rs et d’autres provisions de 611 crores de Rs. La marge nette d’intérêt (NIM) de base de la banque a diminué de 10 points de base (pb) séquentiellement à 4,1 %, contre 4,2 % au trimestre de mars.

La qualité des actifs du prêteur s’est détériorée au cours du trimestre de juin. Le ratio d’actifs non productifs bruts (NPA) du prêteur a diminué de 8 points de base à 0,48%, par rapport à des NPA bruts de 0,4% au trimestre précédent. Cependant, le ratio des NPA nets s’est amélioré de 5 points de base à 0,45% contre 0,5% au trimestre de mars. Le ratio du coût total du crédit est resté à 1,67 %, contre 1,64 % au trimestre de mars et 1,54 % au trimestre se terminant le 30 juin 2020.

La banque a déclaré avoir restructuré des prêts d’une valeur de 7 800 crores de roupies, dans le cadre du plan de restructuration unique de la Reserve Bank of India. Cela comprenait Rs 5 457 crore de prêts au détail et Rs 1 735 crore de prêts aux entreprises. La banque a également restructuré des prêts d’une valeur de Rs 608 crore à d’autres emprunteurs dans le cadre du programme.

Le total des avances a augmenté de 14,4% en glissement annuel à Rs 11,5 crore lakh, dont les prêts de détail ont augmenté de 9,3% en glissement annuel à Rs 4,58 lakh crore. De même, les prêts bancaires commerciaux et ruraux ont augmenté de 25% par rapport à il y a un an pour atteindre 3,86 lakh crore. La banque a également déclaré que les prêts de gros avaient augmenté de 10% en glissement annuel à Rs 3,14 lakh crore.

Le total des dépôts de la banque a augmenté de 13,2% en glissement annuel pour atteindre Rs 13,4 lakh crore. Les dépôts CASA ont augmenté de 28,1% en glissement annuel avec des dépôts sur compte d’épargne à Rs 4,2 lakh crore et des dépôts sur compte courant à Rs 1,85 lakh crore.

Le ratio d’adéquation du capital total (CAR) de la banque selon les directives de Bâle III était de 19,1% au 30 juin contre une exigence réglementaire de 11,075%.

