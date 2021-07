Performance du premier trimestre : le bénéfice net d’ICICI Bank augmente de 78% à Rs 4 616 crore

in

Le prêteur privé ICICI Bank a annoncé samedi un bond de 78% en glissement annuel de son bénéfice net à Rs 4 616 crore au cours du trimestre de juin (T1FY22). La banque a été en mesure d’afficher un résultat net solide, principalement en raison d’un revenu net d’intérêts (NII) solide et d’un provisionnement inférieur. Le NII du prêteur a augmenté de 18% en glissement annuel et de 5% en glissement trimestriel (qoq) à Rs 10 936 crore. Cependant, les provisions ont fortement chuté à Rs 2 852 crore au cours du trimestre considéré, en baisse de 62% en glissement annuel, par rapport à Rs 7 594 crore au T1FY21.

Sandeep Batra, directeur exécutif d’ICICI Bank, a déclaré: “Les décaissements de détail se sont modérés en avril et mai en raison des mesures de confinement en place dans diverses régions du pays”. Avec l’assouplissement progressif des restrictions, les décaissements ont repris en juin et juillet, a-t-il ajouté.

Les marges nettes d’intérêt (NIM) de la banque ont augmenté de 20 points de base (pb) en glissement annuel et de 5 pb en séquentiel à 3,89%. Bien que la direction n’ait donné aucune indication spécifique sur les marges, le prêteur s’attend à ce que les NIM maintiennent le même niveau au cours des prochains trimestres. La qualité des actifs du prêteur s’est détériorée au cours du trimestre de juin. Le ratio des actifs non productifs bruts (APM) du prêteur a augmenté de 19 points de base (pb) à 5,16 %, par rapport aux APM bruts de 4,96 % au trimestre précédent.

De même, le ratio des NPA nets a augmenté de 2 points de base à 1,16 % contre 1,14 % au trimestre de mars. Les ajouts bruts de NPA étaient de 7 231 crores de roupies au premier trimestre de l’exercice 22. Les récupérations et les mises à niveau des NPA, à l’exclusion des radiations et de la vente, se sont élevées à 3 627 crores de Rs au cours du trimestre de juin.

Au 30 juin, la banque avait restructuré des prêts d’une valeur de 3 891 crores de roupies dans le cadre du programme de restructuration unique de la Reserve Bank of India. Cela comprenait des prêts de détail d’une valeur de Rs 925 crore et des prêts aux entreprises d’une valeur de Rs 2 956 crore. La banque détenait des provisions d’une valeur de 632,35 crores de roupies contre ces prêts restructurés.

La banque affirme avoir effectué un provisionnement supérieur à celui requis en raison d’un changement de politique en matière d’avances non performantes. “Le changement de politique a entraîné une provision plus élevée sur les avances non performantes s’élevant à 1 127 crores de roupies pour aligner les provisions sur les prêts en cours sur la politique révisée”, a-t-il déclaré. Sur la base de l’évaluation actuelle du portefeuille, la banque a également repris des provisions pour Covid-19 d’un montant de 1 050 crore de roupies constituées au cours de périodes antérieures.

Les revenus autres que d’intérêts (hors revenus du Trésor) ont augmenté de 56% en glissement annuel pour atteindre 3 706 crore de Rs. Les revenus autres que d’intérêts comprenaient des revenus d’honoraires de 3 219 crores de Rs, qui ont augmenté de 53% en glissement annuel.

Les avances totales ont augmenté de 17% en glissement annuel pour atteindre Rs 7,38 lakh crore. Le portefeuille de prêts aux particuliers a augmenté de 20 % en glissement annuel et représentait 61,4 % du portefeuille total de prêts. 4,0% du total des prêts au 30 juin 2021. La croissance du portefeuille des entreprises nationales était d’environ 11% en glissement annuel, tirée par les décaissements aux entreprises les mieux notées et aux entreprises du secteur public dans divers secteurs.

Le total des dépôts a augmenté de 16% en glissement annuel pour atteindre Rs 9,26 lakh crore. Les dépôts moyens en compte courant ont augmenté de 32 % en glissement annuel et les dépôts moyens en comptes d’épargne ont augmenté de 22 % en glissement annuel au T1FY22. De même, le total des dépôts à terme a augmenté de 9% à Rs 5,01 lakh crore au cours du trimestre de juin.

Le ratio d’adéquation des fonds propres de la banque est resté à 19,27%, contre des exigences réglementaires minimales de 11,08 %.

