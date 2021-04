Performance T4: Bénéfice net d’ICICI Bank en hausse de 261% en glissement annuel

Les dépôts moyens en compte courant (CASA) ont augmenté de 34% en glissement annuel. Les dépôts moyens des comptes d’épargne ont augmenté de 21% en glissement annuel au cours du quatrième trimestre de l’exercice 21.

La banque ICICI a annoncé samedi une augmentation de 261% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) de son bénéfice net à 4 402 crores de roupies au cours du trimestre de mars (T4FY21) grâce à des revenus d’intérêts sains et à une réduction du provisionnement.

Le bénéfice d’exploitation du prêteur a augmenté de 15,6% en glissement annuel à Rs 8 540 crore.

Les revenus d’intérêts (NII) ont augmenté de 17% en glissement annuel et de 5,24% en glissement trimestriel (qoq) à Rs 10 431 crore.

Les provisions pour le prêteur ont diminué de 51,7% en glissement annuel à Rs 2,883 crore.

Cependant, la banque a fait une provision supplémentaire liée à Covid-19 de Rs 1 000 crore au cours du trimestre de mars. Le taux de couverture des provisions s’établit à 77,7% à fin mars 2021.

Sandeep Batra, directeur exécutif d’ICICI Bank, a déclaré: «La croissance des services bancaires aux entreprises est restée robuste, tirant parti du réseau de distribution de la banque et des plates-formes numériques telles qu’InstaBIZ et Trade Online.»

Les dépenses par carte de crédit au T4-2021 ont considérablement augmenté par rapport au T3FY21, en raison des dépenses dans les catégories de l’électronique, du bien-être et de la bijouterie, a-t-il ajouté. S’exprimant sur l’impact de la vague actuelle de Covid-19, Batra a déclaré: «Il y a eu un léger ralentissement au cours du trimestre en cours, mais ce sont encore les premiers jours.»

La marge nette d’intérêt (NIM) du prêteur a baissé de 3 points de base (pb) en glissement annuel à 3,84%, mais a augmenté de 17 pb en séquentiel.

La qualité des actifs du prêteur s’est quelque peu détériorée au cours du trimestre de mars, après la levée du statu quo sur la déclaration des actifs non performants par la cour suprême. Le ratio des actifs non performants bruts (NPA) du prêteur a augmenté de 58 pb à 4,96%, contre 4,38% au trimestre précédent.

De même, le ratio NPA net a augmenté de 51 points de base à 1,14% contre 0,63% au trimestre de décembre. Au cours du trimestre, les ajouts bruts de NPA, à l’exclusion des emprunteurs dans les NPA pro forma au 31 décembre 2020, étaient de Rs 5523 crore, a déclaré Batra. “Les recouvrements et les mises à niveau, à l’exclusion des recouvrements des NPA pro forma, des radiations et des ventes, des prêts non performants étaient à 2 560 crores au T4 FY21”, at-il ajouté.

Les avances ont augmenté de 14% en glissement annuel à Rs 7,33 lakh crore. Le portefeuille de prêts aux particuliers a augmenté de 20% en glissement annuel et de 7% en séquentiel. «La croissance du portefeuille des entreprises nationales performantes a été d’environ 13% en glissement annuel, tirée par les décaissements aux entreprises à plus forte caisse et aux entreprises du secteur public (UAP) dans divers secteurs pour répondre à leurs besoins en fonds de roulement et en dépenses d’investissement», a déclaré la banque.

Les dépôts ont connu une croissance robuste de 21% en glissement annuel à Rs 9,32 lakh crore. Les dépôts moyens en compte courant (CASA) ont augmenté de 34% en glissement annuel. Les dépôts moyens des comptes d’épargne ont augmenté de 21% en glissement annuel au cours du quatrième trimestre de l’exercice 21.

Le revenu d’honoraires du prêteur a augmenté de 6% en glissement annuel à Rs 3 815 crore. Il y a eu une perte de trésorerie de Rs 25 crore au T4FY21, comparé à un bénéfice de Rs 242 crore au cours du même trimestre l’année dernière. La perte de trésorerie du trimestre de mars reflète l’augmentation des rendements des titres à revenu fixe et des titres d’État, a indiqué la banque.

Le ratio d’adéquation des fonds propres du prêteur s’établissait à 19,12% et le ratio d’adéquation des fonds propres de niveau 1 de 18,06% à la fin du trimestre de mars.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.