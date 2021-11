Performances des baleines Bitcoin : Reprise de leur accumulation ?

Octobre est terminé, et avec cela, nous cherchons à clôturer le mois en ce qui concerne les performances des baleines Bitcoin cette semaine. Ce mois-ci a été caractérisé par le fait que Bitcoin a finalement atteint un nouveau record historique atteignant presque 67 000 $ US. Bien qu’il ait régressé depuis lors, cela pourrait toujours être considéré comme une semaine verte pour BTC. Les baleines Bitcoin restent-elles haussières ? Voyons.

La fourchette de prix de Bitcoin a oscillé entre 59 562 $ et 62 409 $ au cours des dernières 24 heures, selon CoinDesk. Cela représente une augmentation de 2,48 %. Pendant ce temps, les baleines Bitcoin ont maintenu certaines tendances que nous voulons vous montrer.

Tableau récapitulatif de l’activité et des performances des Bitcoin Whales cette dernière semaine d’octobre. Il semble qu’ils ouvrent novembre avec un regard vers l’accumulation. Source : Alerte aux baleines.

Activité des baleines : sont-elles haussières ou non ?

La première chose à souligner est qu’au cours de la semaine dernière, les baleines ont mobilisé un total de 127 458 BTC à travers 78 opérations. La tendance prédominante en termes de BTC mobilisés était l’accumulation. En effet, 49 511 BTC sont passés d’échanges à des portefeuilles inconnus. Ce qui précède est égal à 38,84 % du total hebdomadaire. Cela était particulièrement visible le week-end.

La deuxième tendance la plus marquée a été l’introduction de liquidités sur le marché, avec un total de 30 507 BTC transférés des bourses vers des portefeuilles inconnus. Ce dernier est égal à 23,93 % du total comptabilisé.

De même, le transfert entre portefeuilles inconnus a été attesté avec 30 200 BTC transférés dans ce sens (23,69 % du total hebdomadaire). Ce qui est amusant, c’est que seules deux opérations ont été effectuées pour des montants égaux les deux premiers jours de la semaine, comme le montre le tableau récapitulatif.

Enfin, il faut dire que la tendance la plus faible a été le transfert entre bourses. Concrètement, les baleines ont ainsi mobilisé 17 240 BTC (13,53 % du total hebdomadaire).

Avec cette reprise tardive de l’accumulation, on pouvait s’attendre à une pénurie d’offre sur le marché. Par conséquent, on pourrait avoir l’intuition que les baleines en profitent pour se retirer un peu de la surface, attendant peut-être une élévation à un moment donné dans un proche avenir. Cependant, il faut contextualiser ce qui s’est passé dans le monde des crypto-monnaies et du Bitcoin pour comprendre un peu mieux la reprise de l’accumulation des baleines.

Bitcoin : performances et environnement

Bien que les indicateurs clés de la BTC favorisent une évolution positive dans les mois à venir, cela pourrait ne pas être facile. Cela est dit, car la réduction imminente des mesures de relance de la Réserve fédérale américaine (FED) et d’autres grandes banques centrales pourrait ébranler les marchés.

Dans un avenir proche, les banques centrales des États-Unis, du Royaume-Uni et d’Australie se réuniront pour évaluer la rigidité de l’inflation et déterminer la réponse politique. Par exemple, la réunion de la Fed de mercredi devrait conclure l’annonce de plans pour commencer à « couper les 120 milliards de dollars par mois d’achats d’actifs qui ont déclenché une prise de risque sans précédent dans tous les coins des marchés au cours des 18 derniers mois », selon à CoinDesk.

Alors que les actions et le bitcoin sont restés résilients, les choses pourraient changer si la déclaration de la Fed inclut moins de références au fait que l’inflation est « transitoire ». Cela impliquerait peut-être un malaise accru des législateurs face à une inflation élevée et validerait les craintes de hausses de taux plus rapides, ce qui à son tour exercerait une pression de vente sur les actions et le Bitcoin.

Bien que beaucoup voient le Bitcoin comme une réserve de valeur, et que ces contextes inflationnistes soient supposés être bons pour la crypto-monnaie, la vérité est que BTC prend une raclée principalement lorsque les marchés mondiaux s’affaiblissent. Ses performances en tant que principale crypto-monnaie changent beaucoup, de même que l’activité des baleines Bitcoin.

