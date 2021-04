Performances dignes d’un Oscar dans des films d’horreur emblématiques ⋆ .

]]>]]>

EJ Moreno discute de performances d’acteur dignes d’un Oscar dans l’horreur …

N’importe quel fan de cinéma sait qu’il est rare que votre favori personnel arrive à la plus grande remise de prix de l’année. Les électeurs des Oscars sont une foule difficile, surtout en ce qui concerne les films d’horreur. On a l’impression que certains grands films de genre sont négligés chaque année et qu’une grande performance n’est pas reconnue par les masses.

À bien des égards, une nomination aux Oscars «légitimera» un film, et cela pourrait vraiment aider un acteur à améliorer son jeu. Alors pour ce compte à rebours, regardons quelques-uns des snubs les plus scandaleux d’acteurs d’horreur aux Oscars. Les exigences de cette liste incluent le simple fait qu’elle doit être une performance d’horreur snobée et un jeu d’acteur vraiment de haut calibre. Nous avons besoin de voir des performances qui transcendent le sang et les frayeurs et qui nous secouent vraiment profondément.

Mentions honorables:

Jeff Goldblum dans La mouche

Marcia Gay Harden dans La brume

Michael Pitt dans Jeux marrants

10. Mia Farrow dans Rosemary’s Baby

Cela me surprend encore à ce jour que Mia Farrow n’ait jamais obtenu de nomination pour Bébé de romarin. Moins le genre évident biaisé, cela semblait être une nomination infaillible en raison du travail impressionnant de Farrow et de sa transformation pour le film. Et encore plus sauvage de savoir qu’une autre actrice a été nominée et gagnée pour le même film.

Ne rien enlever à Ruth Gordon, lauréate d’un Oscar, mais c’est si étrange de ne récompenser qu’une seule performance d’acteur de ce film, et ce n’était pas pour la vision déchirante de Farrow sur une mère et sa paranoïa. On a vraiment l’impression que les électeurs des Oscars n’ont pas pu dépasser leur propre parti pris pour soutenir cette femme craignant l’oppression croissante autour d’elle.

9. Nicole Kidman dans The Others

Le parcours de Nicole Kidman aux Oscars est intéressant si vous connaissez votre histoire. Sa victoire pour Les heures a prouvé qu’elle était la méga-star que nous connaissions tous, mais il y a un film de l’année précédente qui me démarque tout autant. Non, je ne parle pas du classique du camp Moulin Rouge pour une fois, mais plutôt son chef-d’œuvre gothique, Les autres.

Un autre regard fort sur le sort d’une mère que les électeurs, qui se sentent trop déconnectés, ignorent. Si cette version de Les autres sorti en 2020, il serait surnommé «l’horreur élevée» et des gens pousseraient pour que Kidman obtienne une nomination. Ou cela pourrait finir comme d’autres exemples et rester largement ignoré par leurs pairs.

8. Dwight Frye à Dracula

Cette liste ne concerne pas seulement les performances de premier plan, car il faut un véritable acteur puissant pour soutenir l’histoire. C’est exactement ce que fait Dwight Frye dans les années 1931 Dracula. La maîtrise par Frye du rôle du serviteur obsédé par les titulaires est quelque chose que les acteurs essaient encore de reproduire. Son Renfield est l’étalon-or de tant de choses dans ce genre.

Si tu n’es pas retourné et regardé Dracula dans un moment, vous adorerez instantanément Bela Lugosi dans le film, mais vous passerez directement au merveilleux rôle de Frye. Malheureusement, personne de ce merveilleux film n’a vu de nomination, pas même son département artistique remarquable. Mais pour l’horreur d’avoir un peu d’amour dans la catégorie Supporting, il est surprenant que Frye n’ait jamais réussi.

7. Shelley Duvall dans The Shining

Nous savons tous que Jack Nicholson mâche Le brillant, et c’est vraiment l’une de ses meilleures performances à ce jour. Mais on ne peut pas parler de ce film sans respecter le travail de Shelley Duvall. Elle incarne une femme terriblement effrayée qui se défend elle-même et son enfant contre un homme fou. C’est un virage puissant que Duvall vend à chaque larme.

Ironiquement, Duvall allait voir une nomination Razzie lors de la toute première édition des Golden Raspberry Awards. C’est triste car sa performance est vraiment l’un des moments forts du film. Mais cela montre bien l’importance d’une réévaluation critique. Maintenant, nous pouvons voir cela comme la masterclass à laquelle cela ressemble.

6. Jessica Harper dans Suspiria

Aller pour un choix du champ gauche ici, mais Jessica Harper mérite beaucoup plus de respect et d’amour critique pour son tour Suspiria. Pour tous ceux qui ont vu ce chef-d’œuvre italien de 1977, vous savez pourquoi Harper est incluse ici car elle offre l’une des meilleures performances de tous les films d’horreur des années 70.

Dario Argento ne s’est jamais rendu aux Oscars, étant même trop européen pour la foule «libérale» des électeurs de l’Académie des années 70. Mais il est insensé de penser que Harper ne s’est jamais complètement rendu aux États-Unis après ce film, car c’était vraiment un tour de force dans le théâtre d’horreur. Donnez-lui une plus grande plate-forme, et je sens qu’elle aurait pu être la prochaine grande reine des cris.

5. Robert Shaw dans Jaws

Vous pouvez honnêtement nommer chaque acteur de Mâchoires, et je serais bien avec ça. Enfer, nommez Bruce, le requin mécanique, pour le soutien même s’il était tristement difficile. Mais s’il y a une personne dans ce film emblématique de Steven Speilberg qui le vend, ce serait Robert Shaw en tant que capitaine Quint.

Shaw a donné une performance qui se sent parfaitement conçue pour une saison de récompenses, comme Speilberg a compris comment faire une performance d’appât aux Oscars bien avant qu’il ne soit à la mode de le faire. Encore une fois, tout le monde fait bien ici, mais on a l’impression que leurs efforts ont été dépassés par le tristement célèbre monologue de Quint à lui seul.

4. Boris Karloff à Frankenstein

Un autre film d’horreur universel qui n’a jamais obtenu la reconnaissance des Oscars qu’il mérite. Boris Karloff est l’un des meilleurs acteurs de son temps, un acteur de personnage piégé dans le corps d’un homme de premier plan. Karloff pourrait se perdre dans un rôle, et il l’a fait ici, devenant l’un des personnages les plus emblématiques du cinéma.

Les critiques apprécient la performance et le film, il a rapporté de grosses sommes d’argent pour 1931, mais cela ne s’est jamais traduit par «bien, c’est bon pour un film d’horreur». Une idée qui ressemble malheureusement à un sentiment des électeurs aux Oscars aujourd’hui, mais s’il y avait jamais eu des récompenses classiques uniques dont les électeurs avaient besoin pour dépasser leur parti pris, c’était Karloff dans Frankenstein.

3. Lupita Nyong’o en nous

Le plus récent snob d’horreur WTF est venu aux Oscars de l’année dernière quand ils ont en quelque sorte ignoré le travail magistral de Lupita Nyong’o. Lorsque Nous est sorti pour la première fois, et les critiques ont commencé à louer son tour, nous avons tous senti que c’était un shoo-in. Nyong’o a même une histoire favorable avec l’Académie, ce qui aurait sûrement dû la mettre dans la course.

Et la double performance de Lupita Nyong’o était un prétendant, mais elle a malheureusement raté une chance de remporter le plus gros prix du jeu. Il est difficile de dire si cela était dû à la mauvaise histoire de longue date des Oscars reconnaissant les acteurs noirs ou au problème de l’horreur, probablement un mauvais combo des deux, mais c’est vraiment l’un des snubs modernes les plus tristes.

2. Toni Collette dans héréditaire

Lorsque cela se produit, cela a pris d’assaut Internet et a mis en lumière le bœuf de longue date de l’Académie avec les films d’horreur. Toni Collette méritait sûrement une nomination aux Oscars pour cela, sinon une victoire pour cette masterclass d’acteur. Pas de manque de respect envers l’autre femme cette année-là, mais c’était, sans aucun doute, l’année de Collette.

Héréditaire, dans son ensemble, le film méritait plus de récompenses, mais cela peut être excusé si son merveilleux rôle principal est plus reconnu. Même lorsque l’horreur tente de s’élever à un niveau prétentieux et de prestige, l’Académie ferme toujours les yeux sur elle. Cela est devenu plus évident lorsque Collette a obtenu une nomination à presque toutes les autres récompenses.

1. Anthony Perkins dans Psycho

Ignorer jouer dans des films d’horreur aux débuts de l’Académie avait du sens, mais en 1960, il semblait étrange de maintenir cette tradition. Surtout avec des performances comme Anthony Perkins dans le rôle de Norman Bates qui criait juste pour être reconnu. C’était un rôle déterminant le genre que les acteurs ne peuvent toujours pas perfectionner aussi bien que Perkins l’a fait.

Psycho est considéré non seulement comme l’un des meilleurs films d’horreur de tous les temps, mais aussi comme l’un des meilleurs films. Et bien que cela soit en partie dû à la mise en scène de Hitchcock et au rôle de soutien de Janet Leigh – qui ont tous deux été nominés – le film n’est rien sans sa performance de premier plan révolutionnaire. Des snubs comme celui-ci pourraient rendre une personne folle…

EJ Moreno

