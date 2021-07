Performances du premier trimestre : le bénéfice de NTPC augmente de 27% à Rs 3 146 crore

in

Les mines captives de NTPC ont produit 2,5 MT de carburant.

La société d’État NTPC a signalé une augmentation de 27,3% en glissement annuel (en glissement annuel) de son bénéfice net autonome à 3 145,6 crores de roupies au cours du trimestre clos en juin, principalement en raison de la hausse des revenus et de la baisse des dépenses fiscales. Le conseil d’administration de la société a approuvé la proposition d’augmenter Rs 18 000 crore par le biais d’obligations du marché intérieur au cours de l’exercice en cours. Les revenus de NTPC ont augmenté de 11,6 % pour atteindre 26 802,3 crores de roupies au premier trimestre, la compagnie d’électricité ayant vendu 66,6 milliards d’unités d’électricité au cours de la période, soit 19,3 % de plus que la période correspondante de l’exercice précédent.

La consommation globale de charbon au cours du trimestre a augmenté de 14,6 % pour atteindre 46,3 millions de tonnes (MT). Elle a importé 0,5 MT de charbon au cours du trimestre sous revue contre 0,2 MT d’importations au trimestre correspondant de l’année dernière. Les mines captives de NTPC ont produit 2,5 MT de carburant. La société a payé Rs 1 180,5 crore d’impôts au cours du trimestre, soit 4 % de moins qu’à la même période l’an dernier. Les centrales à charbon de NTPC ont atteint des taux d’utilisation (PLF) de 69,7% au premier trimestre de l’exercice, contre un PLF moyen national de 58,6%.

Le tarif moyen auquel NTPC a vendu de l’électricité était de 3,73 Rs/unité, inférieur aux 3,98 Rs/unité réalisés au T1FY21. Le facteur de disponibilité moyen des centrales au charbon de la NTPC — qui détermine les niveaux de recouvrement des coûts fixes — a glissé de 208 points de base en glissement annuel à 93,7% au cours du trimestre. Le coût fixe représente des éléments de dépenses prédéterminés, y compris l’obligation de service de la dette et les rendements sans risque. Les centrales électriques ont contractuellement le droit de percevoir des coûts fixes même lorsque les acheteurs ne s’approvisionnent pas en électricité auprès des unités. Cependant, les usines doivent afficher un PAF minimum de 85 % pour réclamer les coûts fixes.

Actuellement, la capacité totale installée du géant de la puissance s’élève à 64 515 mégawatts (MW). NTPC prévoit également d’avoir 60 000 MW de base de production d’électricité verte d’ici 2032 sur les 1 400 MW actuels. La société a récemment reçu l’approbation du ministère des énergies nouvelles et renouvelables de l’Union pour mettre en place un parc d’énergie renouvelable de 4 750 MW à Rann of Kutch à Khavada, dans le Gujarat.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.