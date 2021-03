Performances et conception sonore de Logic Pro Live Loops

Nous nous présentons aujourd’hui pour parler des performances, de la conception sonore et de la composition des Live Loops. L’application évidente de l’intégration du Launchpad de Novation avec les Live Loops d’Apple doit être la possibilité de déclencher diverses tranches verticales d’un projet de chanson afin de le réorganiser ou simplement d’exécuter et d’enregistrer de nouvelles versions de l’idée originale. Mais c’est le côté le plus créatif des choses qui nous intéresse particulièrement, en prenant des collections de nos parties musicales non seulement pour modifier l’arrangement des couplets et des refrains, mais aussi pour créer des sons superposés et des idées rythmiques qui peuvent aboutir à des idées de chansons entièrement nouvelles / ressources audio. Le journal du Launchpad de Logic Pros Live Loops d’aujourd’hui est là pour explorer certains des éléments et des fonctionnalités permettant de mieux s’adapter à ce type d’approche créative.

Performances, conception sonore et composition de Live Loops

Aussi intéressant que cela ait été d’expérimenter l’arrangement de chansons dans Live Loops – en prenant spécifiquement des projets traditionnellement enregistrés et en les réorganisant à l’intérieur de Live Loops avec le Launchpad – l’un des éléments les plus intrigants de l’environnement vertical et non linéaire d’Apple est la performance. potentiel. Et pas seulement des performances live, mais plutôt le type qui fait partie du processus de création de chanson. L’idée, le rêve même, de pouvoir jouer puis presque programmer des tranches verticales de mes idées musicales – chansons complètes, collections aléatoires d’harmonie et de motifs – pour créer une nouvelle idée cohérente est, et a été, le potentiel que je vraiment le plus inspiré par. Et pas seulement de la musique glitch folle (mais aussi de la musique glitch folle), des tranches verticales de mélodie et d’harmonie pour créer ce qui pourrait être utilisé comme des sons simples et superposés. Quelque chose qui ressemble plus à un échantillon d’une chanson que vous écoutiez, sauf que c’est celle que vous avez créée et que vous conservez un contrôle multipiste complet tout au long du processus de production. Il est courant de voir des producteurs et des concepteurs sonores superposer plusieurs sons en un seul, à la fois avec divers instruments logiciels ou avec ces capacités intégrées aux instruments basés sur des tables d’ondes / échantillons eux-mêmes.

Mais Live Loops peut fournir une approche encore plus unique sur le plan musical, tactile et personnalisée, si vous y parvenez avec cela à l’esprit. Il ne s’agit pas seulement de superposer quelques boucles, ou un seul son de basse à trois oscillateurs, ou certains instruments empilés dans un pad à cordes géant luxuriant, mais plutôt toutes ces choses en une seule – déclenchées, ou plus convenablement, jouées comme une seule entité musicale et restant entièrement modifiable par le créateur.

Vous pourriez atterrir sur un nouvel accord incroyable à partir d’un pad qui incorpore un petit morceau d’une ligne vocale, et un coup de percussion, et quelques retours de guitare de la barre avant que tout d’un coup, cela ne se transforme en une seule ressource musicale unique par le biais de son application en tant que «nouveau son» dans les Live Loops. Presque comme si vous veniez d’atterrir dessus en déchirant une liste de préréglages sur un instrument logiciel de boutique étrange. Tout dépend de l’approche musicale créative de l’utilisateur de Live Loops.

Il y a quelques facteurs clés en jeu qui conviennent le mieux à ce type d’approche du brouillage et de la composition avec Live Loops, et certains peuvent vraiment améliorer l’expérience du Launchpad lorsque vous y parvenez avec ce type d’état d’esprit créatif. Tout en transformant véritablement un deck de cellules Live Loops en instrument (s) que vous pourriez utiliser, disons, le brouillage littéralement avec un groupe ou un guitariste commence vraiment par le contenu que vous mettez dans les cellules dès le départ, en plongeant plus profondément dans le les options de quantification et les bases de l’inspecteur de cellule sont essentielles. Ils ont été parmi les blocs de construction les plus importants de mon voyage à travers la conception / composition sonore du Launchpad de Live Loops, alors jetons un coup d’œil rapide:

Quantifier la position de départ

Nous avons brièvement abordé la situation de la quantification de la position de départ il y a quelques semaines maintenant, mais c’est important pour personnaliser votre Launchpad en tant qu’instrument à vous. La façon dont les cellules et les scènes sont déclenchées dépend en grande partie de la Quantifier la position de départ vu ci-dessus. Des intervalles plus longs (1 mesure, 2 mesures, etc.) vous laissent plus qu’assez de temps pour déclencher la prochaine scène sans être en retard, mais ce peuvent être les positions de quantification plus serrées qui nous permettent de vraiment personnaliser nos Launchpads et de créer de nouveaux riffs et sons avec nos scènes. Que ce soit le début d’une scène particulière qui en fait un one-shot en boucle percutant, ou quelque chose qui a une harmonie minimale intéressante de notes qui peut être liée à votre progression d’accords, diviser et transformer les scènes en nouvelles idées a été tout à fait un façon ingénieuse de penser pour moi jusqu’à présent.

Mais nous ne voulons pas nécessairement que toutes les scènes d’un projet donné nécessitent une précision de 1/4 de note ou même de 1/8 de note de nos hits Launchpad. C’est là qu’interviennent les paramètres de démarrage de quantification globale, de scène et de cellule. Nous pouvons définir une position de début de quantification globale pour le menu principal sur l’interface utilisateur de Live Loops, puis personnaliser chaque scène et cellule (ou groupes de celles-ci) dans notre projet pour suivre le paramètre Global ou chanter leur propre morceau lorsqu’il est déclenché:

Quantifier la valeur de départ pour une scène: Cliquez sur les boutons de déclenchement de scène tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée en bas de l’environnement Live Loops> Quantize Start> puis sélectionnez la valeur souhaitée.

Quantifier la valeur de départ pour les cellules:Même chose ici. Sélectionnez ou mettez en surbrillance une ou plusieurs cellules, puis cliquez en maintenant la touche Contrôle enfoncée> choisissez Lecture> Quantize Start, puis sélectionnez la valeur de Quantize Start souhaitée.

Supposons que les parties / scènes principales de vos chansons se déclenchent confortablement avec un réglage clair de 1 mesure. Nous pouvons laisser la position de début de quantification globale à 1 barre, puis personnaliser diverses cellules et scènes via les méthodes répertoriées ci-dessus. Ou, vous pouvez penser à l’inverse pour créer une sorte de deck Live Loops de sons superposés personnalisés et modifiables à partir de ces tranches verticales – une technique ou un état d’esprit rendu encore plus puissant grâce à l’inspecteur de cellule.

Un petit mot sur Ramassage intelligent. L’activation de Smart Pickup à partir du menu Quantize Start est essentiellement comme un filet de sécurité pour les déclenchements tardifs. Cela garantira que les cellules et scènes que vous déclenchez démarrent immédiatement à la bonne position de départ, même si vous êtes un peu en retard à la fête. Mais il y aura des moments lors de l’utilisation de cette option où le début de certaines cellules sera ignoré pour garantir que toute la section ou la scène se déroule à la bonne position dans le temps. Cette option a été aléatoire pour moi jusqu’à présent, mais elle vaut la peine d’être explorée car elle semble tout à fait appropriée dans certaines circonstances, en particulier avec les fichiers audio – pour mes compétences Launchpad de toute façon.

Noter: Smart Pickup peut être activé ou désactivé à partir du menu Démarrer de quantification. Il est informé par la position de démarrage de quantification que vous avez définie, mais est activé et désactivé indépendamment du réglage du paramètre de démarrage de quantification.

Si quelqu’un a un aperçu de la situation de Smart Pickup ou des scénarios où cela fonctionne le mieux, renseignez-nous tous ci-dessous.

Inspecteur de cellules Logic Pro

L’inspecteur de cellule contient de puissantes options de personnalisation et de lecture pour le contenu audio de chacune de vos scènes. La plupart des paramètres accessibles ici sont également disponibles lorsque vous cliquez sur Cellules tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, mais les afficher lors de la première mise en route du point de vue de l’inspecteur m’a été particulièrement utile. La plupart de ce qui est proposé ici est assez facilement compréhensible, mais il existe des options particulièrement intéressantes à mettre en évidence qu’il est important de prendre en compte lorsque vous adoptez une approche plus créative des Live Loops.

Positions de départ des performances des boucles en direct

Changer simplement le la position de départ d’une cellule ou même d’une scène entière qui en valent la peine peut, et a abouti à des résultats intéressants pour moi. Par exemple, transformer ce qui était autrefois une tranche verticale d’audio qui mène avec un coup de grosse caisse peut désormais être une tranche de caisse claire luxuriante et superposée en repoussant la position de départ dans l’inspecteur. Ou déplacer la position de départ au milieu de la scène, sur un rythme aléatoire du motif, pourrait le transformer d’une explosion de sons plus forte et lourde en attaque en quelque chose de beaucoup plus modeste, minimal et unique.

Un coup ou pas

En ce qui concerne les performances créatives de Live Loops, Boucle de cellule peut être utile. Vous pouvez ajuster la boucle de cellule à partir de l’inspecteur, ou simplement mettre en surbrillance une cellule et appuyer sur la touche L. Cela peut être particulièrement pratique quand il y a un élément ou un autre d’une collection de Cells ou Scenes que vous ne voulez pas voir apparaître lors de la boucle – peut-être un coup de batterie quelconque. De cette façon, il ne sera reproduit qu’une seule fois lorsque la scène est déclenchée et non lorsqu’elle revient en boucle, créant une phase d’attaque unique pour ce qui pourrait être un nouvel instrument en couches.

Transposez vos cellules

Et n’oubliez pas le Transposer réglage. Il n’y a rien de très spécial à expliquer ici, mais cela a été une distraction amusante et parfois assez créative. Essayez d’explorer les ajustements sur les octaves de vos cellules, ou même des morceaux complets de scènes (peut-être tout sauf la basse et la batterie?) Pour créer des conceptions sonores entièrement nouvelles.

Live Loops Performance à l’envers

Shift + Control + R inverser vos cellules en surbrillance (également trouvé lorsque vous cliquez sur Cellules tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée et accédez au menu Mode de lecture). Alors que nous parlons de jouer avec Live Loops et de devenir fou avec la conception sonore de composition, nous serions négligents de ne pas vous rappeler l’option d’inversion rapide. Bien que cela ne devienne peut-être pas un élément essentiel de votre parcours de conception sonore, il est plutôt cool, simple à utiliser et mérite un essai rapide. Mettez en surbrillance les mêmes cellules et appuyez à nouveau sur la touche rapide ci-dessus pour la modifier.

… Ou à la mi-temps

Aussi à l’intérieur du menu Playmode lorsque vous Ctrl-cliquez sur Cells se trouve le la vitesse réglage. En gardant à l’esprit que les «cellules audio pour lesquelles Flex & Follow est activé dans l’inspecteur de cellule» sont exclues ici, c’est ainsi que nous pouvons accélérer et ralentir une cellule ou des ensembles de cellules. Encore une fois, quelque chose qui a presque une application plus boutique ou de niche pour la plupart des gens, cela peut être un outil créatif amusant et pratique pour les drones et intros / outros créatifs, ainsi que quelque chose avec lequel j’ai vu un certain succès lors de la création d’un SFX d’un autre monde pour projets visuels.

Je n’essaie en aucun cas de suggérer que l’arrangement et le potentiel de performance de Live Loops de type DJ n’ont aucune valeur ici. Je ne dis pas non plus qu’une grande partie de l’idée d’interpréter verticalement des tranches de nos chansons d’une manière plus créative n’a pas été suggérée auparavant. Mais la façon dont nous abordons ce nouvel environnement de création Logic Pro a beaucoup à voir avec ses capacités. Comprendre certains des éléments les plus créatifs de Live Loops a considérablement amélioré mon plaisir de l’expérience Launchpad de Novation et a ajouté une toute nouvelle couche de potentiel aux capacités de conception sonore de Logic Pro.

Ce n’est pas seulement un moyen de réorganiser les sons que nous créons / choisissons parmi les instruments logiciels et les enregistrements audio, mais aussi la façon dont nous traitons les collections de ces sons en tant que groupe dans Live Loops. Qu’il s’agisse de faire l’expérience de versions tronquées plus courtes d’idées plus grandes, d’enfiler des clips plus petits d’une partie d’une chanson à travers une autre, ou de créer un son / une idée entièrement nouveau qui n’était pas possible auparavant, cette chose de Live Loops est bien plus que simplement briser vos rythmes les plus durs comme un DJ ou réorganiser des idées déjà créées avec à peu près les mêmes résultats que vous auriez toujours pu obtenir sur la chronologie.

Plus de journal intime de la zone de lancement des boucles en direct de Logic Pros:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez 9to5Mac sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: