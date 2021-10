Performances, interface utilisateur, Commorose, jeu en équipe et tout ce que DICE a appris de la bêta de Battlefield 2042

Dans un nouvel article de blog, Champ de bataille 2042 Le développeur DICE avait beaucoup à dire sur la récente version bêta, ses problèmes et l’approche du studio concernant les commentaires des joueurs ainsi que les diverses lacunes de la version. Le message aborde un certain nombre des critiques les plus courantes, telles que les performances, la visibilité des joueurs, l’effet des spécialistes sur le jeu en équipe et bien plus encore.

Il y a beaucoup de choses à digérer et à creuser dans le blog, nous allons donc mettre en évidence les changements les plus notables et comment DICE traite les commentaires sur la bêta en ce qui concerne certains éléments.

Performance

DICE a de nouveau souligné que la version bêta de Battlefield 2042 était basée sur une ancienne version et ne reflétait pas l’endroit où le jeu est actuellement en développement. Bien que le développeur n’ait pas spécifiquement abordé les problèmes de performances en ce qui concerne la fréquence d’images générale, les bégaiements, etc., il a déclaré que vous devriez vous attendre à une version beaucoup plus optimisée au lancement.

Serveurs, matchmaking et bots

La version bêta de Battlefield 2042 comportait un bug qui provoquait une population inhabituellement élevée de bots sur certains serveurs, empêchant d’autres joueurs de se joindre plus tard dans le match. DICE a isolé la cause et l’a en fait corrigée pendant la version bêta.

Dans certains cas, le matchmaking envoyait les joueurs sur des serveurs situés en dehors de leur région, créant une expérience pire en termes de ping et de stabilité. Une grande partie de la cause de ce problème a été corrigée et le développeur a promis d’agir rapidement pour résoudre des problèmes similaires au lancement s’ils survenaient.

Interface utilisateur

L’un des éléments les plus déroutants de la version bêta de Battlefield 2042 a été l’absence d’une grande carte, malgré l’existence d’un raccourci clavier. Le jeu vous permet d’afficher la carte globale en direct, mais la fonctionnalité a été désactivée pour la version bêta.

Cependant, il se peut que cela ne fasse pas partie du lancement de l’accès anticipé, et DICE n’a pas dit quand nous pouvons réellement nous attendre à le voir dans le jeu.

Commorose

Le Commorose est un autre élément classique de Battlefield qui n’était pas dans la version bêta de Battlefield 2042. C’est une autre fonctionnalité qui sera présente au lancement, et DICE a en fait montré son nouveau look en quelques extraits.

ATH

Le Battlefield 2042 HUD, tel qu’il existait dans la bêta, a été la cible de nombreuses critiques. DICE a apporté un certain nombre de modifications, que nous verrons au déjeuner. La boussole, qui apparaît en bas de l’écran, sera désormais toujours allumée.

Le système de ping a également connu un certain amour et devrait désormais être plus précis dans la détection des joueurs, des emplacements et des objets. Le score reçu pour avoir fait diverses choses dans le jeu a été déplacé vers l’endroit le plus naturel du milieu de l’écran, sous le réticule. Le flux affichera désormais également divers autres événements de notation, tels que le réapprovisionnement, la guérison, le transport, etc.

Le journal des morts, visible sur le côté gauche de l’écran, sera beaucoup plus lisible au lancement, avec des couleurs claires pour les ennemis et les amis, ainsi que l’arme/le véhicule utilisé. Les mises à jour sur les captures de secteur et de drapeau devraient également être plus visibles.

Un autre grand changement est que vous pourrez savoir, au lancement, quels coéquipiers nécessitent des soins, des réparations et des réapprovisionnements – un élément crucial pour le jeu en équipe.

Les messages critiques tournés en dérision, qui apparaissaient en haut, ont vu leur taille et leur fréquence réduites, mais leur position ne changera pas.

Ceux qui ont utilisé les options daltoniennes de la version bêta seront heureux de savoir que les couleurs seront plus cohérentes au lancement sur l’ensemble de l’interface utilisateur, ce qui facilitera la distinction des différents éléments à l’écran.

Jeu en équipe et en équipe

Le billet de blog a confirmé que la plupart des gadgets généraux seront disponibles pour les joueurs une fois le niveau 10 atteint. Il s’agit de la caisse médicale, de la caisse de munitions, du lanceur sans recul M5 et de l’outil de réparation. Le reste sera déverrouillé au fur et à mesure de votre progression dans le rangs, y compris les spécialistes eux-mêmes.

Les chargements reviendront comme un moyen rapide de rassembler un kit de démarrage, mais un système de personnalisation d’armes plus détaillé sera également présent au lancement. L’écran Collections dans le menu principal vous permet de personnaliser lesdits chargements et de définir des noms personnalisés pour eux.

En ce qui concerne les armes, vous pourrez choisir parmi un certain nombre d’options pour chaque emplacement de pièce jointe. Ceux-ci se déverrouillent lorsque vous jouez avec les armes elles-mêmes, comme d’habitude. Vous pourrez contrôler la configuration avec laquelle vous apparaissez et ce que le menu Plus inclut pour chaque arme.

Pour aider les joueurs à mieux comprendre la composition de leur équipe, le jeu complet a une cinématique d’insertion similaire à Modern Warfare 2019 qui montrera à quoi jouent vos coéquipiers. Il y aura également quelques instants avant le début du tour où vous pourrez discuter avec vos coéquipiers et modifier la composition si nécessaire.

Gameplay général

Le jeu complet aura une régénération de santé plus lente pour tous les joueurs, ce qui devrait les inciter à demander des soins aux médecins à proximité. DICE a également fait en sorte que les fléchettes tirées du pistolet Syrette de Maria Falck magnétisent vers leur cible, de la même manière que les packs médicaux des précédents jeux Battlefield. Le retour d’informations lors de la guérison de vous-même et d’un allié a également été amélioré. Les réanimations devraient maintenant être plus rapides dans tous les domaines.

DICE a apporté plusieurs mises à jour à la visibilité des joueurs suite aux retours bêta, pour s’assurer que les ennemis sont plus faciles à identifier et à voir. Ce problème est abordé sous plusieurs angles. Premièrement, l’éclairage autour des ennemis les rendra plus visibles à tous les niveaux.

Les soldats ennemis devraient désormais également avoir une teinte pour les distinguer plus facilement des amis. Si vous repérez un ennemi à moins de 10 mètres, vous verrez toujours une icône au-dessus de sa tête s’il est à découvert.

Les icônes des joueurs amicaux seront visibles à moins de 40 mètres et ne seront pas cachées à travers les murs pour réduire les cas où vous rencontrez des amis et ouvrez le feu en pensant qu’ils sont des ennemis. En général, il devrait être plus facile de distinguer un ami d’un ennemi.

Certains de ces changements seront actifs lors de l’accès anticipé, tandis que d’autres seront activés lors du lancement mondial.

Manette de jeu et aide à la visée

L’expérience sur les contrôleurs était encore un autre domaine nécessitant du travail, et DICE a révélé quelques changements qui devraient le rendre beaucoup plus agréable au lancement. Pour commencer, les mappages de contrôleurs par défaut ont été améliorés et l’écran de présentation affichera plus clairement ce que fait chaque bouton. Si vous n’aimez pas ces raccourcis clavier, vous pourrez remapper l’intégralité de la configuration.

L’aide à la visée sur les contrôleurs devrait être plus forte au lancement, comparable aux jeux Battlefield précédents. Le chat textuel sera également disponible sur les consoles, utilisable avec les contrôleurs pour la première fois.

Alors que les invitations multiplateformes seront disponibles au lancement, la VOIP ne le sera pas.

Attendez-vous à plus de mises à jour comme celle-ci avant le lancement. Battlefield 2042 sortira le 19 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.