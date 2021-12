‘Péril!’ A son dernier champion dominant

Péril! a officiellement son dernier champion dominant, et elle a les statistiques pour le prouver. La candidate Amy Schneider est la championne actuelle du quiz et devrait revenir après la fin du tournoi des professeurs plus tard ce mois-ci. Le journaliste Michael Davies a partagé une comparaison des statistiques de Schnieder avec celles de l’ancien champion Matt Amodio, et il est clair qu’elle a un certain nombre de compétences et de compliments qui la distinguent, comme une moyenne inférieure sur le nombre d’indices répondus incorrectement par match. .

Notamment, la séquence de victoires précédente d’Amodio a été un gros attrait pour le public de Jeopardy et a même aidé l’émission à reprendre sa place au sommet des cotes d’écoute de la télévision en journée. En octobre, The Wrap a rapporté que, pour la semaine se terminant le 3 octobre, Jeopardy! a décroché un 5,5 dans les notes, le plaçant dans le premier spot des émissions de télévision syndiquées pour la première fois depuis avril. La victoire des notes a coïncidé avec la séquence de victoires d’Amodio, qui a dépassé celle de James Holzhauer. Amodio est titulaire d’un doctorat. étudiant qui a terminé sa course avec 38 victoires consécutives.

Ceci est une comparaison des statistiques de @Jeopardamy et @AmodioMatt après 13 matchs. Des trucs fascinants. Nous ferons beaucoup plus de ce @jeopardy et voulons reconnaître le travail de statistiques exceptionnel que certains de nos fans font déjà ici et ailleurs. pic.twitter.com/IOoNQa5Hni – Michael Davies (@embassydavies) 9 décembre 2021

Cela a placé Amodio à la deuxième place, derrière Ken Jennings, qui reste le détenteur du record de tous les temps avec 74 victoires consécutives. « J’ai toujours voulu être un champion de Jeopardy!, et je l’ai accompli », a déclaré Amodio dans un communiqué partagé par The Wrap. « Je sais qu’en entrant dans chaque jeu-questionnaire de bar auquel je joue, je vais entrer avec un petit facteur d’intimidation. Mais aussi, j’aime juste le badge qu’il représente. En tant que personne qui donne la priorité à la connaissance et à la connaissance des choses, c’est vraiment un bon à avoir pour me suivre partout. »

Dans d’autres récents Jeopardy! news, il a été annoncé que les animateurs actuels Mayim Bialik et Ken Jennings resteront avec l’émission et continueront de partager les tâches d’accueil jusqu’à la fin de la saison. Jennings a précédemment servi d’hôte intérimaire pendant la saison 37, tout comme Bialik. Plus tôt cette année, Bialik a été nommé hôte permanent de tous les futurs Jeopardy! spéciaux aux heures de grande écoute, et plus récemment a été chargé d’être l’hôte temporaire de l’émission.

Cela est survenu à la suite d’une controverse majeure concernant l’hôte et producteur exécutif sortant Mike Richards. Au moment où Richards a été licencié, il avait déjà tourné les cinq premiers épisodes de Jeopardy ! La saison 38, qui était toujours diffusée à la mi-septembre. Bien que cela n’ait pas été nécessairement expliqué, la raison pour laquelle les épisodes étaient encore diffusés était très probablement due aux règles de jeu. Nous pouvons supposer que les producteurs actuels de la série considéreraient la réenregistrement de tous les épisodes comme injuste pour les joueurs.