‘Péril!’ Alex Trebek manque plus que jamais aux fans à l’occasion du premier anniversaire de sa mort

Le lundi 8 novembre marque le premier anniversaire du décès d’Alex Trebek, et Jeopardy! les fans peuvent à peine y croire. Le temps a passé depuis que Trebek est décédé à l’âge de 80 ans des suites d’un cancer du pancréas. Beaucoup ont publié des hommages émouvants au défunt hôte sur les réseaux sociaux.

Trebek a reçu un diagnostic de cancer du pancréas en mars 2019, comme il l’avait annoncé lui-même aux fans à l’époque. Il a maintenu une attitude joyeuse chaque fois qu’il était à l’écran, plaisantant même sur son obligation contractuelle de continuer à travailler. Il a battu toutes les chances de plusieurs manières, survivant plus d’un an tout en continuant à travailler à la télévision jusqu’au 29 octobre 2020, date à laquelle il a enregistré son dernier épisode. Il est décédé moins de deux semaines plus tard.

Trebek était une icône dans l’industrie de la télévision, ayant animé Jeopardy! pendant 37 saisons de 1984 à 2020. Il a également animé d’autres jeux télévisés et a fait quelques apparitions dans des émissions de télévision et des films jouant des versions fictives de lui-même, car il était un point de repère de la culture pop.

Plus que tout, Trebek a été une présence constante et réconfortante dans les maisons de nombreux téléspectateurs nuit après nuit pendant des décennies. Ce sont les souvenirs que les fans fouillent sur les réseaux sociaux aujourd’hui. Voici un aperçu de ce qu’ils disent.

Ne pas regarder

Alex Trebek est décédé il y a un an aujourd’hui. Je ne pense pas avoir regardé un épisode complet de « Jeopardy! » puisque. Le spectacle n’est tout simplement pas le même sans lui. Tu nous manques mon frère ! #Jeopardy #RIPAlexTrebek pic.twitter.com/8fGQS1GcM7 – Le joyeux Curmudgeon (@CurmudgeonHappy) 8 novembre 2021

Les fans ont également profité de cette occasion pour réfléchir à quel point la série a changé au cours de la dernière année – et dans certains cas, comment elle est sortie de leurs routines.

précédentsuivant

Juste hier

On dirait qu’hier https://t.co/76NwXMIdZZ – Tierra, la créatrice (@PaintingDaBlues) 8 novembre 2021

Dang, ça ne semble pas si long. Le temps nous passe vraiment à côté. – ReceeCupz (@receeYES) 8 novembre 2021

De nombreux commentateurs ne pouvaient pas croire que cela faisait déjà un an que Trebek était décédé. Ils avaient l’impression qu’ils étaient encore en train de traiter le chagrin.

précédentsuivant

Ken Jennings

Un an après le décès d’Alex Trebek, Ken Jennings réfléchit à ce qu’Alex représentait pour lui et au cadeau spécial qu’il a reçu de la femme d’Alex, Jean. Tu nous manques tous les jours, Alex. ️ pic.twitter.com/6hQkM4e4OH — Danger ! (@Jeopardy) 8 novembre 2021

Le danger officiel ! Le compte a republié une vidéo sur la façon dont la veuve de Trebek, Jean, avait donné une paire de ses boutons de manchette à Jeopardy ! champion Ken Jennings. Beaucoup ont été touchés par cette histoire.

précédentsuivant

Favoris des fans

Alex Trebek est décédé d’un cancer du pancréas il y a un an à l’âge de 80 ans pic.twitter.com/gRQAHM3YUq – AuxGod (@AuxGod_) 8 novembre 2021

Certains fans ont posté leurs clips préférés de l’époque de Trebek sur Jeopardy !, y compris cette compilation de lui lisant des paroles de hip hop comme indices.

précédentsuivant

Laps de temps

RIP Alex pic.twitter.com/l7h83xjseT – 💙🦂Scorpiogirl2🦂💙 (@NellyBelle3379) 8 novembre 2021

Trebek a hébergé Jeopardy! pendant des années, et pendant ce temps son apparence a changé progressivement. Les fans ont posté des photos plus anciennes et plus récentes, mesurant le temps par la couleur de ses cheveux ou la touffe de sa moustache.

précédentsuivant

Remplacement

Cela fait déjà un an ? Il aurait été consterné par la façon dont Sony a géré le processus d’embauche pour trouver un nouvel hôte. J’aurais dit remplacement, mais avouons-le, personne ne pourra jamais remplacer Alex. https://t.co/oWBoT4Yqwl – TinseltownPR (@TinseltownPR) 8 novembre 2021

Enfin, un an après son décès, de nombreux fans pensaient qu’Alex Trebek serait probablement contrarié par la chasse dramatique d’un nouveau Jeopardy à temps plein ! hôte.

précédent