‘Péril!’ Annonce une nouvelle série dérivée animée par Mayim Bialik

Péril! a annoncé mercredi que Mike Richards sera le nouvel animateur permanent du quiz de longue date et que Mayim Bialik sera l’hôte d’une nouvelle série dérivée intitulée Jeopardy! Championnat national collégial. Alors que Richards, qui devait être nommé hôte permanent, dirigera la prochaine saison 38 en tant qu’hôte à temps plein, Bialik accueillera le tout nouveau championnat universitaire national, qui sera diffusé sur ABC en 2022.

Bialik, qui a déclaré qu’elle « ne pourrait pas être plus ravie de rejoindre la famille Jeopardy ! », accueillera le nouveau tournoi universitaire, qui mettra en vedette 15 collèges de tout le pays « s’affrontant pendant deux semaines de compétition intense, ” selon un communiqué de Sony, le studio qui produit l’émission. “Ce qui a commencé avec ma fille de 15 ans qui a répété une rumeur d’Instagram selon laquelle je devrais être l’hôte invité de l’émission est devenu l’une des opportunités les plus excitantes et surréalistes de ma vie!” a déclaré la neuroscientifique et actrice de Big Bang Theory. “Je suis tellement reconnaissant et excité de continuer à travailler avec Mike Richards, et je suis juste ravi de joindre mes forces avec lui et Sony. Après toutes les conversations que nous avons eues à propos de ce partenariat, je suis tellement prêt à Commencer!”

Richards a également été “profondément honoré” de monter sur le podium. “Jamais dans mes rêves les plus fous, je n’aurais pu imaginer être choisi pour assumer un rôle de cette ampleur. Je suis incroyablement honoré de passer derrière le pupitre et je travaillerai sans relâche pour faire en sorte que nos brillants candidats brillent dans chaque épisode”, a-t-il déclaré. , ajoutant qu’il poursuivra le souhait de Trebek que “le jeu lui-même et les concurrents soient les aspects les plus importants du spectacle”. Il a ajouté que “le professionnalisme, l’intensité et la gentillesse” de Trebek serviront de “plan ultime” pour diriger le spectacle sans lui.

Richards a également chanté les louanges de Bialik. “Je suis ravi que Mayim rejoigne l’équipe Jeopardy!. Son parcours académique et son enthousiasme pour le jeu ont fait d’elle une hôte formidable”, a-t-il déclaré. “Ce sera un privilège de produire la série aux heures de grande écoute avec elle en tant qu’hôte.”

Richards et Bialik ont ​​tous deux eu des séjours de deux semaines en tant qu’hôtes invités pendant que Jeopardy! auditionné des célébrités pour remplacer Trebek. Katie Couric, Aaron Rodgers, Savannah Guthrie, LeVar Burton, Robin Roberts, Buzzy Cohen, Ken Jennings et Joe Buck sont également parmi ceux qui ont pris un tour sur le podium, avec beaucoup de fanfare derrière la campagne publique de Burton pour accueillir le spectacle.

La semaine dernière, lorsqu’il a été annoncé que Richards remplacerait probablement Trebek en tant que nouvel hôte, Burton a déclaré dans un tweet gracieux qu’il “avait gagné”, quel que soit le résultat. “J’ai dit à plusieurs reprises au cours des dernières semaines que peu importe le résultat, j’ai gagné. L’effusion d’amour et de soutien de la famille, des amis et des fans a été incroyable ! Si l’amour est la bénédiction ultime et je crois que cela c’est que je suis vraiment béni au-delà de toute mesure”, a écrit Burton.