‘Péril!’ Champ révèle un énorme tatouage qu’elle a dû couvrir à la télévision

Danger régnant ! la championne Amy Schneider est en pause en raison du tournoi des professeurs de l’émission, elle a donc eu un peu plus de temps pour partager des secrets avec les fans sur Twitter ce mois-ci. Dans un tweet la semaine dernière, elle a montré un tatouage géant de la princesse Ozma des suites du Magicien d’Oz de L. Frank Baum. Schneider n’a pas été autorisé à montrer le tatouage pendant Jeopardy ! pour une raison malheureuse.

Schneider, la première femme transgenre à se qualifier pour le Jeopardy ! Tournament of Champions, a déclaré à Newsweek que le tatouage n’avait pas été vu dans l’émission pour des raisons de droits d’auteur. Cela signifie qu’elle ne peut porter que des chemises à manches. Elle a dit qu’elle ne portait généralement pas de vêtements comme ceux que les fans l’ont vue porter dans la série.

« Presque rien de tout cela n’est un truc que je porte vraiment habituellement dans ma vie parce que je porte presque exclusivement des robes. Mais ils nous ont demandé de ne pas le faire parce qu’ils n’ont tout simplement pas un bon endroit pour accrocher le micro », a déclaré Sneider. « Et je ne porte généralement pas de manches longues, mais j’avais un tatouage qui devait être couvert parce que si ce n’était pas le cas, ils devraient obtenir l’autorisation de l’artiste et c’est une sorte de problème de droit d’auteur. J’avais donc porter des manches longues tous les jours, ce qui était inhabituel pour moi. J’étais donc un peu inquiète. »

J’ai peut-être été trop ambitieux dans mes plans pour aujourd’hui. Plus de contenu Jeopardamy est à venir, mais pour l’instant, profitez de Meep, montez la garde au lit et aidez-moi avec mes réseaux sociaux pic.twitter.com/DSZEIxpOc0 – Amy Schneider (@Jeopardamy) 9 décembre 2021

Le 8 décembre, Schneider a posté une photo d’elle sur son ordinateur portable avec son chat Meep à ses côtés. Le lendemain, elle a partagé l’histoire derrière son tatouage Ozma. « Elle avait été l’héritière légitime, mais a été kidnappée alors qu’elle était bébé par une sorcière, qui l’a enchantée pour qu’elle devienne un garçon », a tweeté Schneider à propos du personnage. « Finalement, l’enchantement est levé et elle se révèle être la belle princesse qu’elle a toujours été. Cela semblait donc être l’image parfaite pour commémorer ma transition! »

Schneider a remporté 536 400 $ dans l’émission jusqu’à présent. Elle sera de retour le 20 décembre après la fin du tournoi du professeur. Ken Jennings sera également de retour en tant qu’hôte après le passage de Mayim Bialik pendant le tournoi. Depuis le début de la pause plus tôt ce mois-ci, Schneider interagit avec les fans sur les réseaux sociaux, s’ouvrant sur sa vie en dehors de la scène. Dans un post Twitter révélateur, elle a révélé qu’elle était mariée à une femme avant de faire la transition. Ils se séparent en 2016.

« En 2016, mon père est décédé, Kevin Durant a rejoint le [Golden State] Warriors, ma femme et moi nous sommes séparés, j’ai réalisé que j’étais trans, et [Donald] Trump a été élu. Cela a duré une année », a tweeté Schneider le 7 décembre. « Maintenant, quand je dis que j’ai réalisé que j’étais trans en 2016, je simplifie un processus qui, d’une certaine manière, a duré toute ma vie, et certainement depuis 2011 ou à peu près, mais en 2016, j’ai finalement réalisé que je vivais un mensonge et j’ai commencé à montrer mon vrai moi. »