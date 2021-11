‘Péril!’ Champion pourrait être en train de planter des graines pour animer lui-même un jeu télévisé

Péril! le champion Matt Amodio s’adapte déjà à son post-Jeopardy ! la vie, mais ce n’est peut-être pas la dernière fois que nous le voyons. Amodio, qui a remporté 38 matchs incroyables pour commencer la saison 2021-2022 et a empoché plus d’un million de dollars, a un prochain concert qui pourrait le conduire à devenir le prochain Ken Jennings. Cette semaine, Amodio organisera un jeu caritatif pour le St. Jude Children’s Research Hospital, a-t-il révélé dans un nouvel essai pour Newsweek.

Le 30 novembre, l’animateur de Game Theory Matthew « MatPat » Patrick a invité l’étudiant au doctorat de Yale à participer au Game Theory 1 000 000 $ Challenge pour St. Jude. Les deux sont allés au même lycée à Medina, Ohio, a écrit Amodio. Il animera, animera et lira des questions pour un jeu-questionnaire. « C’est une expérience surréaliste parce que je vois qu’il y a des gens à l’événement qui sont vraiment célèbres et qui ont des millions d’adeptes sur les réseaux sociaux, et puis il y a moi, Matt », a écrit Amodio. « Mais ça fait du bien d’imaginer que mon nom appartient à cette liste. »

Amodio n’a pas mentionné vouloir héberger Jeopardy ! lui-même, mais il a écrit à quel point il respecte Jennings. En fait, il a déclaré que son plus grand regret était de perdre avant le début de la dernière série d’hébergement de Jennings. « Je garde l’espoir que, que ce soit sur la scène Jeopardy! ou ailleurs, à un moment donné, nos chemins se croiseront. Et plus ce chemin est difficile, plus il y a de vents et de virages, plus le point final sera doux. » Amodio a écrit pour Newsweek. « Bien que j’aie parfois craint que mon fandom excessif envoie le mauvais message! »

Il est probable que nous reverrons Amodio sur Jeopardy ! avant la fin de la saison en tout cas, puisqu’on pourrait lui demander de revenir pour le Tournoi des Champions. Amodio a admis qu’il serait nerveux à propos du tournoi, car il sera filmé des mois après sa compétition. Il a également hâte de jouer Jonathan Fisher, l’acteur de Floride qui l’a battu dans un épisode d’octobre. « J’ai visualisé battre Jonathan de plusieurs manières, y compris une rediffusion du match que j’ai perdu et une future partie dans Tournament of Champions. Je suis désolé, Jonathan », a écrit Amodio.

Amodio a terminé son impressionnant Jeopardy ! couru en octobre avec plus de 1,5 million de dollars de gains. À l’époque, l’ancienne star de The Big Bang Theory, Mayim Bialik, animait. La course au championnat d’Amodio comprenait également des épisodes animés par l’ancien producteur exécutif en disgrâce Mike Richards. Richards a accueilli les cinq premiers épisodes de la saison, car ils ont été tournés juste avant que Richards ne quitte son poste d’hôte permanent le 20 août et quelques jours avant que Sony ne le limoge en tant que producteur exécutif.

Dans une interview accordée au Washington Post en septembre, Amodio a déclaré qu’il ne se souciait pas du drame en coulisses qui volait la vedette à son record. « Je suis une personne introvertie; je n’ai jamais ressenti une attention même modérée, encore moins autant d’attention », a déclaré Amodio à l’époque. « Je suis en fait assez surpris d’avoir apprécié ça. »

Péril! a maintenant une autre championne de longue date, Amy Schneider, qu’Amodio soutient sur Twitter. « Elle est tellement intelligente et amusante à regarder. Je suis émerveillé. Et notre connexion à l’Ohio est bonne à avoir. Je me sens vraiment compréhensif envers une personne si elle partage mes racines dans l’Ohio », a écrit Amodio. « Je veux vraiment qu’elle réussisse, jusqu’au moment où nous sommes ensemble dans un match du Tournoi des Champions ! »