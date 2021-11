‘Péril!’ Diffusion du tout premier tournoi des professeurs

Péril! apporte un nouveau défi aux éducateurs du pays avec son tout premier tournoi des professeurs, rapporte TV Line. Mayim Bialik sera l’hôte de l’événement de 10 jours opposant des instructeurs de 15 collèges et universités les uns aux autres dans ce que l’émission appelle « le test ultime de l’enseignement supérieur ». Débutant le lundi 6 décembre et diffusé les soirs de semaine jusqu’au vendredi 17 décembre, le tournoi a un impressionnant grand prix de 100 000 $ pour le gagnant, ainsi qu’un siège pour le prochain Tournoi des Champions.

« Ce fut un plaisir incroyable de voir autant de professeurs brillants de toutes sortes d’écoles et de milieux se réunir sur la scène Jeopardy! », a déclaré Bialik dans un communiqué. « Il y avait un sentiment de parenté et de camaraderie académique au sein du groupe, ainsi qu’une bonne dose de compétitivité. Cette énergie a rendu ce premier tournoi des professeurs incroyablement spécial. »

Les 15 éducateurs qui participeront au tournoi sont :

Deborah Steinberger, professeur de littérature française à l’Université du Delaware à Newark, Del. Julia Williams, professeur d’anglais au Rose-Hulman Institute of Technology à Terre Haute, Indiana Ashleigh Lawrence-Sanders, professeure adjointe d’études américaines et africaines Histoire américaine à l’Université du Colorado-Boulder à Boulder, Colorado Katie Reed, professeur agrégé de musicologie à la California State University Fullerton à Fullerton, Californie Gary Hollis, professeur de chimie au Roanoke College à Salem, Virginie Alisa Hove, a Professeur de botanique au Warren Wilson College à Asheville, Caroline du Nord John Harkless, professeur agrégé de chimie à l’Université Howard à Washington, DC Ed Hashima, professeur d’histoire à l’American River College de Sacramento, Californie Ramón Guerra, professeur d’anglais, Littérature et études latino-américaines à l’Université du Nebraska-Omaha à Omaha, Neb. Gautam Hans, professeur agrégé de droit clinique à la Vanderbilt Law School de Nashville, Tenn. Marti Canipe, un Professeur de sciences élémentaires à la Northern Arizona University à Flagstaff, Arizona Lisa Dresner, professeure agrégée d’écriture à l’Université Hofstra à Hempstead, NY Hester Blum, professeur d’anglais à la Penn State University à University Park, Pennsylvanie Sam Buttrey, professeur de recherche opérationnelle à la Naval Postgraduate School de Monterey, en Californie. JP Allen, professeur de commerce à l’Université de San Francisco à San Francisco, en Californie.