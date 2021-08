‘Péril!’ et les fans de sport réagissent aux débuts de Joe Buck en tant qu’hôte invité

Péril! les fans pèsent sur le premier épisode de Joe Buck en tant qu’hôte invité. Le journaliste sportif de longue date a pris le Jeopardy! sur le podium lundi, évoquant à quel point il était excité et honoré d’avoir la chance de diriger le spectacle après le décès d’Alex Trebek l’an dernier. “Bien que je sois absolument ravi d’être ici pour accueillir Jeopardy !, c’est tellement excitant, c’est un peu angoissant d’être sur cette scène emblématique. La même scène sur laquelle Alex Trebek s’est tenu pendant 37 ans. Je veux dire, c’est humiliant de c’est le moins qu’on puisse dire”, a déclaré Buck.

Tout comme Buck a été l’un des diffuseurs sportifs les plus polarisants tout au long de sa carrière, il a suscité des réactions similaires dans Jeopardy ! Ventilateurs. Alors que certains apprécient grandement son travail dans les émissions de matchs de la NFL et de la MLB, d’autres ne sont pas aussi impressionnés – et il en va de même pour son travail sur le quiz de longue date.

Jeopardy dit que celui qui héberge à temps plein devra quitter son autre emploi, alors je croise les doigts, c’est Joe Buck – James Holzhauer (@James_Holzhauer) 9 août 2021

L’une des réactions les plus virales sur Twitter aux fonctions d’hébergement de Buck est venue de Jeopardy ! champion et légende James Holzhauer, qui a gardé son ton sardonique typique lorsqu’il a parlé de Buck. “Jeopardy dit que celui qui héberge à temps plein devra quitter son emploi, alors je croise les doigts, c’est Joe Buck”, a tweeté le joueur de sport professionnel lundi soir. Malheureusement pour Holzhauer, il ne semble pas que Buck soit en lice pour l’hôte permanent, comme Jeopardy ! le producteur Mike Richards serait la meilleure option de la série, avec l’actrice de The Big Bang Theory Mayim Bialik et Jeopardy! champion Buzzy Cohen en tant que finalistes.

Continuez à lire pour voir comment Twitter a réagi au premier épisode de Joe Buck en tant qu’hôte invité de Jeopardy !

Pourquoi? Pourquoi torturez-vous vos fans ? – christine (@christi00869847) 9 août 2021

“J’ai développé la fatigue de Buck il y a de nombreuses années et je l’ai toujours”, un Jeopardy! fan a tweeté. “Pas un fan des annonceurs sportifs et de l’hébergement de journalistes. Préférez les hôtes invités comme Mayim Bialek, Levar Burton, Ken Jennings, Aaron Rodgers [and] Buzzy Cohen.”

Jeopardy va de LeVar Burton et David Faber à Joe Buck. Producteurs de danger : pic.twitter.com/lESqf6VF0F – Keith England (@Keith_England) 9 août 2021

“Avec son apparence de Jeopardy, Joe Buck ne fait qu’appeler les matchs de la LNH pour ne pas gâcher tout ce que j’aime”, a écrit un utilisateur.

“… et l’hôte invité de Jeopardy, Joe Buck!” pic.twitter.com/EZ7boMaLFq – CDP 🐗⚾👏 (@cdpayne79) 9 août 2021

“De plus, je n’ai aucune idée de qui est Joe Buck, mais il m’ennuie en tant qu’hôte invité”, a déclaré une autre personne.

“Comment vais-je expliquer à mes petits-enfants que je suis resté là et que j’ai laissé Joe Buck héberger Jeopardy”, a plaisanté une personne.

Joe Buck est bon sur Jeopardy, ce qui n’est pas une surprise car il est généralement assez bon. – Brenden Schaeffer (@bschaeffer12) 9 août 2021

“Comme prévu, Joe Buck a été excellent dans son premier hébergement de jeu

@Péril. Son intérêt feint pour la partie de l’interview était Trebek-esque”, a déclaré un utilisateur.

Personnellement, je n’ai jamais compris la haine de Joe Buck. Je pense qu’il est génial. – Zach Swartz (@zswartz) 9 août 2021

“Joe Buck héberge Jeopardy ! et il fait du bon travail, ce qui renforce ma conviction que Joe Buck est bon”, a déclaré quelqu’un d’autre.

