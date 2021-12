‘Péril!’ Fait une annonce d’hébergement pour le reste de la saison 38

Péril! Les producteurs ont fait une grande annonce d’hébergement concernant le reste de la saison 38. Selon Deadline, les animateurs actuels Mayim Bialik et Ken Jennings resteront avec l’émission et continueront de partager les tâches d’hébergement jusqu’à la fin de la saison. Jennings a précédemment servi d’hôte intérimaire pendant la saison 37, tout comme Bialik.

Plus tôt cette année, Bialik a été nommé hôte permanent de tous les futurs Jeopardy! spéciaux aux heures de grande écoute, et plus récemment a été chargé d’être l’hôte temporaire de l’émission. Cela est survenu à la suite d’une controverse majeure concernant l’hôte et producteur exécutif sortant Mike Richards. Au moment où Richards a été licencié, il avait déjà tourné les cinq premiers épisodes de Jeopardy ! Saison 38 qui était encore diffusée à la mi-septembre. Bien que cela n’ait pas été nécessairement expliqué, la raison pour laquelle les épisodes étaient encore diffusés était très probablement due aux règles de jeu. Nous pouvons supposer que les producteurs actuels de la série considéreraient la réenregistrement de tous les épisodes comme injuste pour les joueurs.

Nous sommes ravis de vous informer que notre équipe excellente et expérimentée devant et derrière la caméra se poursuivra jusqu’en 2022 : @missmayim et @kenjennings partageront les tâches d’hébergement jusqu’à la fin de #Jeopardy ! Saison 38, et Michael Davies restera en tant que producteur exécutif. pic.twitter.com/KSdWCRqHzl — Danger ! (@Jeopardy) 8 décembre 2021

La série d’épisodes de Richards n’a eu lieu que cette première semaine, Bialik prenant le relais pour les trois semaines d’épisodes suivantes. Après cela, l’émission reviendra au programme d’accueil tournant qu’elle a utilisé pendant la saison 37, après la mort de l’emblématique Jeopardy! hôte Alex Trebek. Bialik et Jennings n’étaient que deux des nombreux hôtes intérimaires qui ont rempli la saison actuelle de Jeopardy! Les autres hôtes invités comprenaient LeVar Burton, Robin Roberts, George Stephanopoulos, David Faber, Joe Buck, Katie Couric, Aaron Rodgers, Bill Whitaker, Anderson Cooper, le Dr Mehmet Oz, Savannah Guthrie et le Dr Sanjay Gupta.

Au cours d’une interview exclusive avec PopCulture.com, avant son premier passage à la télévision, Bialik a parlé de l’incroyable opportunité et a plaisanté en disant que l’expérience « n’était littéralement pas crédible. C’est à cela que sert le mot incroyable ». Elle a ensuite fait l’éloge de l’hôte de longue date Alex Trebek et de son héritage, l’appelant « une personnalité bien-aimée » et « une personne bien-aimée sur cette scène ».

« C’est quelque chose que j’ai fait avec énormément d’humilité et de respect pour lui et, je veux dire, j’ai passé un moment incroyable », a-t-elle ajouté. « Mon cerveau fonctionne vraiment de la manière dont Jeopardy! brain a besoin de fonctionner. » Bialik a ensuite partagé cet hébergement Jeopardy! exige que vous soyez capable de « penser vite et de penser sur vos pieds ». Elle a ensuite plaisanté en disant que chaque fois qu’elle « ne prononçait pas tout parfaitement », ils revenaient et l’obtenaient « dans les micros ». Consultez vos programmes télévisés locaux pour savoir à quelle heure et à quelle chaîne Jeopardy ! diffusé dans votre région.