‘Péril!’ Jalon important marqué par le major Alex Trebek cette semaine

Le danger de vendredi (10 septembre) ! épisode a marqué un anniversaire, commémorant le premier spectacle que l’hôte bien-aimé Alex Trebek a animé en 1984. Jeopardy! les producteurs ont fait venir Trebek sur les conseils de Lucille Ball. Il a ensuite suggéré un vieil ami Johnny Gilbert pour le poste d’annonceur. Trebek est décédé en novembre de l’année dernière à la suite d’une longue bataille contre le cancer du pancréas. Il avait 80 ans. “Pendant 37 années incroyables, Alex a été la voix réconfortante, ce moment d’évasion et de divertissement à la fin d’une longue et dure journée pour des millions de personnes à travers le monde”, a déclaré Tony Vinciquerra, PDG de Sony Pictures Entertainment, dans un communiqué à l’époque. “Il était le cœur et l’âme de Jeopardy ! et il manquera beaucoup à tous ceux qui l’ont fait partie de leur vie. Nos pensées vont à Jean, Matthew, Emily et Nicky.”

Depuis sa mort, Sony Pictures a du mal à remplacer l’animateur légendaire. Le studio pensait avoir trouvé la bonne personne en la personne du producteur exécutif Mike Richards, mais après que des moments controversés de son passé aient refait surface, Richards a refusé le poste. “Cela me fait mal que ces incidents et commentaires passés aient jeté une telle ombre sur Jeopardy ! alors que nous cherchons à ouvrir un nouveau chapitre”, a-t-il déclaré dans sa déclaration. “Comme je l’ai mentionné la semaine dernière, j’ai été profondément honoré d’avoir été invité à animer l’émission souscrite et j’ai été ravi de l’opportunité d’élargir mon rôle. Cependant, au cours des derniers jours, il est devenu clair qu’aller de l’avant en tant qu’hôte serait trop d’une distraction pour nos fans et pas de la bonne décision pour le spectacle. En tant que tel, je quitterai mon poste d’hôte à compter de maintenant. En conséquence, nous annulerons la production aujourd’hui. “

Il est d’abord resté sur Jeopardy! et Wheel of Fortune en tant que producteur exécutif, mais Sony a changé d’avis après que de nombreux fans ont demandé son renvoi. Selon une note obtenue par Variety, sa sortie a été abordée par la vice-présidente exécutive des affaires et de la stratégie, Suzanne Prete. “Je vous écris pour vous faire savoir que Mike ne sera plus EP de Wheel and Jeopardy! à compter de maintenant. Nous espérions que lorsque Mike a quitté son poste d’hôte chez Jeopardy!, cela aurait minimisé les perturbations et les difficultés internes nous avons tous vécu ces dernières semaines. Cela ne s’est clairement pas produit. ” Maintenant, il semble que Richards se prépare à une bataille juridique avec le studio et pourrait probablement repartir avec un gros salaire. En attendant, la recherche d’un nouvel hôte permanent se poursuit.