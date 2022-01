‘Péril!’ La championne Amy Schneider atteint 1 million de dollars et devient la première femme à décrocher une distinction

« Péril! » la championne Amy Schneider continue de battre des records.

Non seulement Schneider est-elle déjà la candidate la mieux rémunérée du jeu télévisé, mais elle détient également le titre de femme avec la séquence de victoires la plus longue, et maintenant, elle a franchi une nouvelle étape : devenir l’une des quatre joueuses à atteindre sept chiffres des gains de la saison régulière.

Schneider s’est retrouvée à la quatrième place de la liste après avoir récolté 1,02 million de dollars en 28 victoires. En plus de Schneider, Ken Jennings (2,5 millions de dollars), James Holzhauer (2,46 millions de dollars) et Matt Amodio (1,52 million de dollars) figurent également sur cette liste.

Schneider concourra à nouveau lundi.

Amy Schneider est officiellement la quatrième « Jeopardy ! » la mieux rémunérée concurrent dans l’histoire de l’émission. Lundi, elle a révélé qu’elle avait été cambriolée à Oakland, en Californie. (Jeopardy Productions, Inc.)

‘PÉRIL!’ LA CHAMPION AMY SCHNEIDER RÉVÈLE QU’ELLE A ÉTÉ VOLÉE À OAKLAND

Le concurrent du jeu télévisé est également la première personne transgenre à se qualifier pour le « Jeopardy! » tournoi des champions.

Schneider est connu pour avoir écrit de longs fils de discussion d’après-match.

Schneider est la première personne trans à se qualifier pour le Tournoi des Champions de l’émission. (Jeopardy Productions, Inc. via AP)

Schneider a récemment parlé à l’Associated Press de son passage dans l’émission et des expériences de « pince-moi » qu’elle a eues.

« Le simple fait de me voir à la télévision est encore presque un choc, même si j’étais là quand tout s’est passé », a-t-elle déclaré à l’Associated Press.

Schneider a remporté le jeu télévisé 28 fois à ce jour. (Eric McCandless/ABC via .)

« Je pensais que je pourrais gagner des matchs, mais je ne pensais pas que je le ferais bien. L’autre jour, ma petite amie a mentionné des personnes célèbres qui étaient allées à son lycée, et je pensais: » Je sais qu’il y avait quelqu’un qui est allé chez moi. J’ai cherché sur Wikipédia et j’étais là, répertorié parmi les anciens élèves notables. C’était un moment très étrange de voir ça. «

