‘Péril!’ La championne Amy Schneider bat le record d’exposition

Danger régnant ! la championne Amy Schneider continue de marquer l’histoire de la série. Selon PEOPLE, elle a dépassé un autre record après l’épisode de vendredi. Après avoir remporté l’épisode, Schneider est devenue la femme la mieux rémunérée de l’histoire de la série.

Après avoir remporté le match de vendredi, le total des gains de Schneider est passé à 706 800 $ (elle a gagné 768 600 $ mardi soir, selon le Today Show). Cela signifie qu’elle a dépassé le record détenu auparavant par Larissa Kelly, qui a remporté 655 930 $ après un jeu régulier. Elle a remporté ce titre lors de sa participation au quiz en 2019. Kelly a rapidement reconnu l’accomplissement de Schneider en la félicitant sur Twitter.

« Eh bien, c’était amusant de détenir un record de Jeopardy! pendant quelques années … mais ça a été encore plus amusant de voir @Jeopardamy établir de nouvelles normes d’excellence, dans l’émission et en dehors », a écrit Kelly. « , À son tour, Schneider a répondu par un gentil message, écrivant qu’elle était « honorée » d’être en compagnie de Kelly. Le champion actuel a ajouté : « Et j’ai hâte de regarder un jour la femme qui nous bat tous les deux ! »

Ce n’est pas le seul record atteint par Schneider. En plus d’être la femme la mieux rémunérée de l’histoire de la série, elle a également égalé le record du plus grand nombre de victoires par une femme en remportant le match de mardi. Elle détient le titre aux côtés de Julia Collins, qui a également remporté 20 matchs au cours de sa participation à la compétition. Grâce à sa séquence de victoires impressionnante, Schneider est devenue la première candidate transgenre à se qualifier pour le Tournoi annuel des champions.

Après l’épisode de vendredi, Schneider a réfléchi à sa victoire historique sur Twitter. Dans un fil, elle a écrit que la victoire n’a presque pas eu lieu après avoir frappé son propre Jeopardy! « mur. » Mais elle est reconnaissante d’avoir pu gagner un autre match, d’autant plus qu’il a été diffusé la veille de Noël. « Je suis content que cet épisode ait été enregistré avant que mes épisodes ne commencent à être diffusés ; si j’avais réalisé quelle merveilleuse base de fans j’aurais, j’aurais ressenti beaucoup plus de pression dans ce jeu, car cela aurait été un tel triste cadeau de Noël pour vous tous si j’avais perdu », a-t-elle écrit. « Je suis content que cela ne se soit pas produit, et j’espère que toutes vos vacances ont été aussi bonnes que les miennes. Merci pour tout votre soutien! »