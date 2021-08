‘Péril!’ La série classique de l’hôte invité pourrait revenir pour un redémarrage

La star de Hawaii Five-0, Joey Lawrence, serait intéressée par une reprise de Blossom, la série du début des années 1990 mettant en vedette Mayim Bialik de The Big Bang Theory. Alors que Bialik a joué le rôle principal, Blossom Ruby Russo, Lawrence a joué son frère aîné, Joey Russo. Bialik est intéressé à revenir dans la série, a noté Lawrence, mais cela pourrait être difficile. Sa sitcom Fox Call Me Kat a été renouvelée pour une deuxième saison et elle vient d’être embauchée pour animer Jeopardy! spéciaux et tournois aux heures de grande écoute.

« Je le serais ! Il y a eu plusieurs discussions à ce sujet. Je sais que Don [Reo], qui a créé le spectacle, est intéressé et je connais Mayim [Bialik] est intéressé. C’est le monstre à trois têtes qui doit vous intéresser”, a déclaré Lawrence à Us Weekly lorsqu’on lui a posé des questions sur un redémarrage de Blossom. Lawrence s’est entretenu avec le magazine avant la sortie de son nouveau film SWIM sur Tubi vendredi.

Lawrence pense que c’est le moment idéal pour retourner dans le monde Blossom. “C’est juste une question de trouver un endroit pour réintégrer ce monde où tout le monde est heureux. Je pense que nous avons trouvé un assez bon endroit pour mon personnage”, a-t-il déclaré à Us Weekly. “Je dis toujours que Joey Russo à 40 ans serait absolument hilarant. Le fait qu’il n’ait pratiquement pas changé, j’adore ça.”

L’acteur a déclaré qu’il était « prêt » à jouer à nouveau Joey Russo, ajoutant qu’il serait « amusant » de revenir, même pour un nombre limité d’épisodes. Il a noté qu’un renouveau serait un bon moyen de redonner aux fans qui ont de bons souvenirs d’avoir regardé la série. “Vous devez penser à cela, en tant qu’artistes, que c’est vraiment un moyen de redonner et c’est vraiment cool de pouvoir le faire”, a-t-il déclaré. “Rien ne me dérange plus quand je vais voir un concert et que l’artiste ne veut pas chanter leurs tubes parce qu’ils en ont marre.”

Blossom a été créé par Don Reo et a fait ses débuts sur NBC en juin 1990, lorsque le pilote a été diffusé. La série a duré jusqu’en mai 1995. Bialik a joué un adolescent vivant avec deux frères aînés, Tony (Michael Stoyanov) et Joey (Lawrence), et leur père Nick (Ted Wass) après le départ de leur mère (Melissa Manchester) pour poursuivre sa propre vie et carrière. Jenna von Oy a également joué le rôle de l’amie de Blossom, Six Dorothy Lemeure. David Lascher, Portia Dawson, Bernard Hughes et Courtney chase ont complété le casting principal. La série est disponible en streaming sur Hulu.

En avril, Bialik a déclaré à PopCulture dans une interview exclusive que Reo avait un script prêt pour un redémarrage limité. Elle a ajouté que le renouveau n’avait pas été écrit comme une sitcom, ils ont donc « eu beaucoup de mal » à trouver quelqu’un intéressé à le produire. “Nous pensons que les redémarrages de sitcom sont vraiment à la mode et nous obtenons que c’est un tirage au sort, mais nous avons pensé que pour notre personnage et pour tous les personnages de Blossom, ce serait en fait plus approprié de ne pas faire de redémarrage de sitcom”, a expliqué Bialik, ajoutant, “Blossom occupait une place très spéciale dans le cœur de beaucoup de gens, alors nous espérons qu’à un moment donné, nous pourrons voir si cela pourrait arriver.”