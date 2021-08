‘Péril!’ Le champion devient le troisième de tous les temps avec un score de 17 jours

Matt Amodio continue de gravir le Jeopardy ! classements de tous les temps. Après une séquence de 17 victoires consécutives, le doctorat en informatique de cinquième année. candidat de New Haven, Connecticut a rejoint le Jeopardy! La liste du Temple de la renommée jeudi lorsque ses bonnes réponses ont porté son total à plus de 500 000 $. Ce chiffre élevé fait d’Amodio le troisième revenu le plus élevé de l’histoire du jeu télévisé, derrière Ken Jennings (2 462 216 $) et James Holzhauer (2 520 700 $). Son total de victoires actuel a propulsé Jason Zuffranieri, qui a remporté 532 496 $ en 2019, à la troisième place du classement général.

Amodio a assuré sa place dans le Top 3 en fin de match lors du dernier épisode. Le péril régnant ! champion, qui a notamment agacé certains téléspectateurs avec son style de réponse inhabituel, mais stratégique, est entré dans le tour final avec 30 400 $, ce qui lui donne une avance de seulement 9 400 $ sur sa compatriote Ruth Reichard, une enseignante judiciaire d’Indianapolis. Un indice sur les films à succès et une réponse correcte d’Amodio, et des réponses incorrectes de ses deux adversaires, ont assuré la 17e victoire consécutive d’Amodio et fait passer son total de 17 jours à 547 600 $. Réagissant à l’annonce qu’il est désormais le troisième revenu le plus élevé, Amodio a déclaré : « La série a eu tellement de gens brillants [on it]. Je suis honoré d’être considéré comme étant même proche d’eux.”

“J’ai été incroyablement chanceux de dépasser certains de mes joueurs préférés de Jeopardy! de tous les temps, et je ne peux toujours pas le croire. Les deux personnes devant moi ont été une telle inspiration pour moi, je suis flatté d’être n’importe où près d’eux dans le classement”, a-t-il ajouté en parlant à Cleveland.com. “Je me sens aussi très chanceux que la limite de 5 jours soit toujours en place quand une autre de mes idoles jouait, Brad Rutter. Sinon, je serais évidemment quatrième en ce moment.”

Amodio avait précédemment déclaré à Entertainment Weekly que sa “stratégie était de regarder Ken [Jennings], et essayez de faire tout ce que Ken fait. Et puis aussi, James [Holzhauer] a apporté beaucoup d’analyses probabilistes en termes de sélection d’indices à faire. Je viens de me rappeler comment ils l’ont fait, et j’espère que je l’imite du mieux que je peux.”

Après sa victoire de jeudi, Amodio reviendra au Jeopardy ! étape vendredi, lorsqu’il affrontera Nicolle Neulist de Chicago et Eric Shi de Houston. Bien que l’épisode marquera la finale de la saison 36, il ne marquera pas la fin de Jeopardy d’Amodio ! voyage. Plusieurs matchs avant de consolider son rang de troisième vainqueur, Amodio s’est assuré une place dans le Tournoi des champions, ce qui signifie qu’il reviendra dans la saison 37, qui sera animé par le producteur exécutif Mike Richards.