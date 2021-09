‘Péril!’ Le champion James Holzhauer claque Mike Richards dans un tweet impitoyable après le licenciement

Péril! le champion James Holzhauer ne se retient pas quand il s’agit de Mike Richards et de son drame télévisé. Richards a été officiellement renvoyé de Jeopardy ! et Wheel of Fortune mardi après que ses commentaires racistes et sexistes ont refait surface. Holzhauer a tweeté à propos de sa propre expérience avec Richards sur le plateau.

“Est-ce que je pense que les commentaires du podcast de Mike Richards étaient appropriés pour une société polie ? Non. Mais méritait-il le bénéfice du doute pour le travail qu’il a fait en dirigeant Jeopardy ? Non non plus”, a tweeté Holzhauer après l’annonce de la nouvelle. La publication a recueilli des milliers de likes et des centaines de retweets, ainsi que des commentaires de fans du monde entier. Holzhauer a ensuite posté un GIF du numéro musical “Ding Dong The Witch is Dead” du Magicien d’Oz.

pic.twitter.com/1FbRz8z7Ma – Shawn Knutson (@Hemmer_44) 31 août 2021

“J’ai sincèrement apprécié le manque total d’enthousiasme de votre part, Ken et al”, a écrit un commentateur. Un autre a ajouté : “Mike Richards méritait-il de conserver son poste de producteur exécutif ? Non non plus.” Une troisième personne a écrit: “Je suis juste curieuse de savoir si votre animosité est entièrement basée sur des choses que nous connaissons tous (ce qui est certainement plus que suffisant), ou y a-t-il également des facteurs” à l’intérieur du baseball “qui vous impliquent personnellement. “

Richards a rejoint Sony Pictures Television en tant qu’EP des deux Jeopardy! et Wheel of Fortune en 2020 et a été l’un des premiers hôtes célèbres de Jeopardy! en 2021 après le décès d’Alex Trebek. Les fans étaient assez en colère lorsque Richards a été embauché pour devenir l’hôte permanent, estimant qu’il s’était « engagé » au sein de l’entreprise, malgré la popularité d’autres hôtes célèbres.

pic.twitter.com/ZCLQIBUQv7 – James Holzhauer (@James_Holzhauer) 31 août 2021

Cependant, dans les semaines qui ont suivi les commentaires passés de Richards sont revenus le hanter – en particulier les remarques du podcast The Randumb Show qu’il a co-animé de 2013 à 2014. Selon un rapport de The Ringer, Richards a fait des commentaires sexistes à ses deux co -anime et dénigre les juifs et les haïtiens pendant le spectacle. Des plaintes internes concernant le comportement de Richards sur le lieu de travail ont également refait surface.

Richards a démissionné de son poste d’hôte après un enregistrement, affirmant qu’il pensait que ces scandales détourneraient l’attention du jeu télévisé lui-même. Mardi, Variety a rapporté que Richards avait également été licencié en tant qu’EP, bien que d’autres rapports aient indiqué qu’il avait démissionné volontairement.

Quoi qu’il en soit, les insultes de Holzhauer n’auraient pas pu aider Richards à se placer dans le Jeopardy! fandom. Holzhauer est l’un des champions les plus connus de l’histoire du jeu télévisé avec une séquence record de 32 victoires consécutives. Jusqu’à présent, il n’a pas développé les tweets de mardi.