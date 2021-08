‘Péril!’ Le champion Matt Amodio répond aux fans agacés par son bizarrerie de gameplay

Danger actuel ! le champion Matt Amodio s’exprime sur les critiques des fans concernant son style de réponse “rebutant”. Bien que doctorant de New Haven, le Connecticut a consolidé sa place parmi les 10 meilleurs Jeopardy ! champions de tous les temps avec un total de 291 200 $ après huit matchs, il n’a pas nécessairement consolidé sa place de favori des fans. En fait, Amodio s’est avéré être l’un des candidats les plus controversés du jeu télévisé de longue date en raison de sa tendance à utiliser “What’s”, que la réponse soit une chose ou une personne.

La bizarrerie de la personnalité d’Amodio a été mise en évidence tout au long de sa séquence de huit victoires consécutives. Amodio a utilisé l’espace réservé « ce qui est » même lorsque les réponses ont été le nom d’une personne, comme Anna Faris, Jim Parsons ou John Cleese. Plutôt que de dire “qui est”, Amodio a répondu aux indices par “qu’est-ce que Faris”, “qu’est-ce que Parsons” et “qu’est-ce que Cleese”, par exemple. Le style s’est clairement démarqué des téléspectateurs et les a frottés dans le mauvais sens, bien qu’Amodio ait déclaré à Entertainment Weekly qu’il ne voulait offenser personne.

“Je suppose que je veux juste dire que j’espère que personne ne sera offensé”, a-t-il déclaré au média. “J’entends certaines personnes dire que c’est irrespectueux envers le jeu, et je répondrais que s’il y avait un classement du fan club Jeopardy, je pense que j’aurais de solides arguments pour être le fan numéro un de Jeopardy. Je vis et respire le spectacle, J’en aime chaque aspect, et donc je ne le fais certainement pas par manque de respect ou par atteinte à la série.”

Que les fans apprécient ou non sa bizarrerie de personnalité, Amodio s’est avéré être un féroce Jeopardy ! concurrent. Au cours de ses huit matchs dans l’émission, il a remporté un énorme gain de 291 200 $, non seulement en lui attribuant rapidement la première place du tracker du Tournoi des Champions, mais en renforçant son retour la saison prochaine pour participer au Tournoi des Champions, ce qu’Amodio a dit qu’il attend avec impatience “avec une combinaison d’anticipation et d’effroi.” Abordant son gameplay, Amodio a déclaré que sa “stratégie était de regarder Ken [Jennings], et essayez de faire tout ce que Ken fait.” Amodio a déclaré avant la compétition sur le jeu télévisé, en plus de parfaire ses connaissances, il s’est tourné vers les conférences TED de Jennings, les podcasts et d’autres informations qu’il a laissées et “prendrait simplement toutes les notes que je pouvais de lui. Et puis aussi, James [Holzhauer] a apporté beaucoup d’analyses probabilistes en termes de sélection d’indices à faire. Je viens de me rappeler comment ils l’ont fait, et j’espère que je l’imite du mieux que je peux.” Amodio a ajouté que son passage sur Jeopardy ! a été une “bénédiction” et “l’idée de simplement dire” champion Jeopardy ‘ – une fois que j’ai gagné une fois, ils vous appellent un champion Jeopardy, et ce surnom reste avec moi pour toujours.”