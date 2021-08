‘Péril!’ le producteur est le favori de l’hôte permanent, les fans fulminent

La recherche pour remplacer l’incomparable Alex Trebek comme animateur de Jeopardy ! semble toucher à sa fin, et le producteur exécutif de la série, Mike Richards, “est en négociations avancées” pour reprendre le rôle, a rapporté Variety mercredi.

Depuis la mort de Trebek en novembre 2020, l’émission a eu plusieurs hôtes invités – tels qu’Aaron Rodgers, Ken Jennings, LeVar Burton, Katie Couric, Robin Roberts, Anderson Cooper et Mayim Bialik – lors de la recherche d’un remplaçant permanent. Selon le rapport, Bialik et l’ancien Jeopardy! le concurrent Buzzy Cohen ont également été fortement pris en considération.

“Richards, qui a rejoint l’émission l’année dernière en tant que producteur exécutif, a impressionné les cuivres de Sony Pictures avec sa maîtrise du jeu rapide et sa manière facile à l’antenne”, a rapporté Variety.

Mike Richards en négociations avancées pour devenir l’hôte permanent de « Jeopardy ! » (EXCLUSIF) https://t.co/N9BkwH5vOM – Variété (@Variety) 4 août 2021

Cependant, de nombreux fans n’étaient pas heureux d’apprendre cette nouvelle, apparemment en partie parce que leur candidat préféré n’est pas le favori et en partie parce qu’ils n’ont aucune idée de qui est Richards. Il invité hébergé Jeopardy! en février et mars.

Et tandis que beaucoup espéraient que Rodgers quitterait les Packers de Green Bay pour prendre le poste d’hôte, ce n’est pas réaliste. Mais Burton était un favori des fans en tant qu’hôte invité le mois dernier et pour devenir l’hôte permanent, et l’acteur de Star Trek: The Next Generation veut le poste, déclarant à Newsweek en avril :

«Je pense que je pourrais continuer son héritage, je pense que je le ferais fier. Ouais, je pense que j’apporterais moi-même et mes compétences et mon expérience de vie. Je crois que je vais honorer l’héritage d’Alex en montant sur le podium.

Une autre bonne option aurait été Jennings, le Jeopardy ! superstar qui a remporté le tournoi GOAT contre James Holzhauer et Brad Rutter au début de 2020.

Donc la nouvelle que Richards pourrait être le nouveau Jeopardy ! l’hôte n’est pas bien assis avec beaucoup de fans, et ils ont exprimé leurs frustrations sur Twitter. Et, bien sûr, avait beaucoup de blagues.

Comment le producteur de Jeopardy, Mike Richards, choisit le nouvel hôte permanent. Aussi, nous voulons Lavar! pic.twitter.com/9PoqiiMXB6 – Aubry Andrews (@AubryAndrews) 4 août 2021

Moi qui regarde Mike Richards comme le nouvel hôte potentiel de Jeopardy : pic.twitter.com/2w5V7tkKhm – Obsidian Diz (@da_infamous_DiZ) 4 août 2021

Tout le monde : Nous adorerions avoir Levar Burton hôte de Jeopardy. Levar Burton : Oui s’il vous plaît. Jeopardy : Nous allons confier le travail au gars qui a hébergé Beauty and the Geek, Mike Richards. – Danny Deraney (@DannyDeraney) 4 août 2021

Mayim Bialik et une dizaine d’autres bons auditeurs et plusieurs qui ne l’ont pas fait se tiennent juste là et Mike Richards veut sérieusement se désigner comme hôte de Jeopardy. Enfer non. – thrasher (@zanysatsuma) 4 août 2021

Je ne connais rien à propos de Mike Richards, donc rien contre lui – mais si l’hôte permanent n’est pas Levar Burton, alors je n’en veux pas https://t.co/xzQ24A3nbY – Patrick Pittis (@StumbleJohnson) 4 août 2021

Réponse – “C’est probablement le nouvel hôte de Jeopardy” Question – « Qui est Mike Richards ? » Non, sérieusement, qui diable est Mike Richards ?! #Jeopardy https://t.co/Jcavo0AQnc – Bill Shannon (@RealBShannon3) 4 août 2021

Vrai ou faux : malgré de nombreux hôtes exceptionnels, Mike Richards est en « négociations avancées » uniquement en raison du fait que Mike Richards est également producteur exécutif sur #Jeopardy ? https://t.co/BXRsBsnBPx – Rus McLaughlin (@rusmclaughlin) 4 août 2021