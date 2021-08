‘Péril!’ Les fans louent la performance de David Faber en tant que « les choses dont les rêves sont faits »

Après la semaine très attendue de LeVar Burton en tant que Jeopardy! hôte, David Faber est l’hôte invité pendant une semaine à partir de lundi. Faber, 57 ans, est un journaliste économique, co-animateur de l’émission matinale Squawk on the Street de CNBC. Après son premier épisode, Jeopardy! les fans ont fait l’éloge du style d’hébergement de Faber, même si beaucoup ne sont pas au courant de son travail quotidien.

Faber servira de Jeopardy ! hôte invité jusqu’au vendredi 6 août. Il n’est qu’un des nombreux journalistes à remplacer pour le regretté Alex Trebek pendant que le Jeopardy! les producteurs décident qui sera l’hôte permanent. Katie Couric, Anderson Cooper, Bill Whitaker, Savannah Guthrie, George Stephanopoulos et Robin Roberts ont tous accueilli avant Faber. Il est également l’avant-dernier hôte invité, car le diffuseur de Fox Sports, Joe Buck, terminera la saison avec son concert d’hébergement du 9 au 13 août.

Faber a rejoint CNBC en 1993. En plus de son travail sur Squawk on the Street, il produit également des documentaires pour le réseau. Il a remporté un Peabody Award en 2005 pour le documentaire The Age of Walmart. Ses livres incluent The Faber Report (2002), And Then The Roof Caved In (2009) et House of Cards: The Origins Of The Collapse (2010). Il a déjà participé au Jeopardy 2012! Power Players Tournament, battant Kareem Abdul-Jabar et Dana Perino, note Esquire.

Je profite déjà de @davidfaber .

Bien parlé, ton de voix misérable, mais surtout, il ne traite pas les candidats comme des enfants.

Très professionnel. – SharonG (@LvsAnimals) 2 août 2021

“Eh bien, votre incroyable équipe ici a vraiment continué à essayer de me faire devenir moi-même”, a déclaré Faber à propos des conseils qu’il a reçus du Jeopardy! producteurs dans une vidéo que l’émission a publiée la semaine dernière. “Vous savez, il n’y a pas beaucoup d’opportunités dans le jeu – parce que le jeu est la star – de montrer beaucoup de vous-même. Et vraiment, je voulais juste me concentrer sur le gameplay. Mais ils m’ont dit de sourire, d’essayer de amusez-vous, ce que j’ai essayé de faire, pour vous détendre un peu. C’était un bon conseil, être enthousiaste, évidemment, et soutenir les concurrents également.

Ce gars est un hôte. Il prononce tout correctement, il annonce tout bien, il a un rythme naturel. Il ressemble le plus à Alex Trebec. Les doigts dans le nez. J’ai aimé la plupart des hôtes invités. Je pense qu’ils ont fait un excellent travail. Mais ce gars est un naturel. Très bien fait. – RCF4400 (@Capecod4400) 3 août 2021

Faber a hébergé Jeopardy! à la maison avec ses amis pour se préparer. “Un groupe de mes amis se sont présentés pour être des candidats, pour que je sois là, puis quelques autres juste pour écouter et critiquer”, a-t-il déclaré. « En fait, cela a été très utile. »

Il a vraiment fait un excellent travail la première nuit. Il a fallu quelques nuits à certains hôtes pour trouver leur rythme. – Jessica (@lillolee) 3 août 2021

L’organisme de bienfaisance de choix de l’animateur de CNBC est la Fondation Robin Hood, qui lutte contre la pauvreté à New York. Péril! fera un don à l’organisation qui correspondra aux gains de tous les concurrents pendant la semaine d’hébergement de Faber. Jusqu’ici, danger ! a fait un don de 2 millions de dollars à des œuvres caritatives choisies par les hôtes invités.

Je pensais qu’il avait été le meilleur jusqu’à présent. Je pense que c’est mieux d’avoir quelqu’un qui n’est pas une célébrité. Il avait l’air si à l’aise, pas ” trop d’efforts ” comme beaucoup d’autres hôtes. – NancyE (@NancyE54451193) 2 août 2021

“New York a toujours eu beaucoup de gens qui ont des difficultés”, a déclaré Faber dans un communiqué. « Donc, je voulais essayer de me concentrer sur ma ville natale. »

David Faber, après une seule apparition sur Jeopardy, je vous ai mis sur ma short list pour remplacer Alex Trebek. Quelle différence cela fait quand un hôte invité se prépare à faire son travail. Bien fait! Ken J. et Aaron R. sont les deux autres. – Stephen (@moineau182) 3 août 2021

“Il fait du bon travail et coule naturellement. Ma mère de 78 ans l’apprécie aussi, voyons comment se passe le reste de la semaine”, a tweeté un fan.

Il est l’étoffe dont les rêves sont faits en tant qu’hôte de Jeopardy. Intelligent, aimable, articulé, naturel et se connecte bien avec les concurrents. Bon travail! – Jane Hegarty (@roostersarecool) 3 août 2021

“Je ne le connaissais pas, mais il fait un excellent travail ! Il est naturel et en quelque sorte apaisant”, a écrit un autre téléspectateur. “Peut-être un nouveau favori pour moi.”

