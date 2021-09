‘Péril!’ Les fans ont beaucoup à dire sur les épisodes de Mike Richards après son licenciement

Péril! diffuse une poignée d’épisodes hébergés par Mike Richards cette semaine, malgré sa sortie et son licenciement précédents. Richards était producteur exécutif sur Jeopardy! et en août a été annoncé comme le nouvel hôte permanent de l’émission. Moins de deux semaines plus tard, il a démissionné de son poste d’animateur, après la réapparition de certains commentaires sexistes et insensibles qu’il avait faits lors d’un podcast en 2013. Puis, le 31 août, il a été officiellement licencié de ses rôles de producteur sur Jeopardy! et Roue de la Fortune.

Au moment où Richards a été licencié, il avait déjà tourné les cinq premiers épisodes de Jeopardy ! La saison 38 qui, rapporte The Wrap, est en cours de diffusion. Bien que cela ne soit pas nécessairement expliqué, la raison pour laquelle les épisodes sont toujours diffusés est peut-être due aux règles de gameplay. Nous pouvons supposer que les producteurs actuels de la série jugeraient injuste de réenregistrer tous les épisodes pour les joueurs. Bien que cela puisse être la bonne chose pour ceux qui jouent au jeu, voir l’hôte déshonoré de Richards sachant que son mandat était très court a rendu les téléspectateurs à la maison assez gênés.

Mort à l’arrivée

“Mike Richards, hébergeur d’homme mort”, a tweeté un téléspectateur.

Cela m’apporte une joie sombre de regarder Mike Richards héberger Jeopardy sachant que ses jours non seulement en tant qu’hôte, mais dans l’ensemble de la série, sont incroyablement comptés – Lucas (@LencusLoe) 16 septembre 2021

précédentsuivant

Gênant

“Les épisodes de Mike Richards Jeopardy sont tellement gênants. J’ai hâte qu’ils soient terminés”, a écrit un autre utilisateur de Twitter.

En regardant ces derniers épisodes, je ne comprends littéralement pas comment quelqu’un aurait pu penser que même une version sainte de Mike Richards méritait d’être l’hôte de Jeopardy. Le mec est nul. Mayim, Buzzy, Ken, Joe, David et Aaron l’ont tous absolument fumé pendant leurs séjours en tant qu’invités. – Brian Cantor (@cantorpedia) 16 septembre 2021

précédentsuivant

Manque de responsabilité

“C’est tellement bizarre pour moi que jeopardy n’ait pas dit un seul mot sur mike richards lors de la diffusion de ses enregistrements cette semaine lol”, a tweeté la journaliste Chelsea Cirruzzo.

En regardant #Jeopardy cette semaine, la seule chose qui me sauve de tout le malaise est le plaisir de spéculer si Matt Amodio survivra à Mike Richards. – Erin O’Neill (@Erinindc) 16 septembre 2021

précédentsuivant