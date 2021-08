‘Péril!’ Les fans sont toujours en colère contre le choix de nommer Mike Richards comme hôte

Plus d’une semaine après Jeopardy ! nommé son nouvel hôte permanent, le jeu télévisé de longue date fait toujours face à la réaction des fans sur sa sélection de Mike Richards comme remplaçant d’Alex Trebek. Richards a été nommé hôte permanent aux côtés de Mayim Bialik, qui animera les émissions spéciales aux heures de grande écoute et les séries dérivées, après une saison avec plus d’une douzaine d’hôtes invités en lice pour le rôle et après une “énorme quantité de travail et de délibérations” est entré dans le processus de sélection, bien que beaucoup pensent que le choix est non seulement tombé à plat, mais qu’il a également été controversé compte tenu du passé de Richards.

Quelques jours seulement avant l’annonce de l’hôte permanent, il a été révélé que Richards, qui sert de Jeopardy! producteur exécutif, était au centre d’allégations de discrimination lorsqu’il travaillait sur The Price Is Right. Dans les poursuites intentées par d’anciens modèles de Price Is Right à l’époque où Richards était producteur exécutif, des accusations de discrimination en matière de grossesse ont été soulevées. Après sa sélection en tant qu’hôte, The Ringer a publié un article relatant certaines des remarques offensantes que Richards a faites sur un podcast sur le thème de Price is Right intitulé The Randumb Show. Les remarques, à la fois racistes et sexistes, ont été faites alors que Richards co-animait le podcast de 2013 à 2014.

Alors que Richards a depuis présenté des excuses pour certaines de ses inquiétudes passées, il est presque tombé dans l’oreille d’un sourd parmi Jeopardy! les téléspectateurs sont toujours déconcertés par sa sélection. En fait, un récent sondage Morning Consult publié par Mediaite quelques jours après l’annonce de l’hôte permanent a révélé que 14% des répondants préféreraient LeVar Burton comme premier choix pour reprendre le quiz, cinq fois plus que le nombre de Jeopardy! les téléspectateurs qui ont choisi Richards comme leur premier choix. En doublant davantage le contrecoup, le sondage a également révélé que 14% des répondants ont déclaré que les choix de casting les rendaient moins intéressés à regarder le jeu télévisé. Le contrecoup n’a pas seulement continué à se produire dans les sondages, car les médias sociaux ont continué d’être inondés de critiques.

Dieu que ce mec est terrible. Pas même la partie où il a saboté des hôtes puis s’est embauché, mais juste à un niveau purement humainhttps://t.co/Wp5dfzgP0H – Zito (@_Zeets) 18 août 2021

« Mike richards est-il le prochain trebek ? clairement non. mais est-il un favori des fans qui fera un travail passable d’hébergement en danger? également non. est-il au moins un bon gars? euh, il s’avère que non. ok mais pouvons-nous dire qu’il a gagné ce salon et cette place de l’emploi ? Malheureusement non, nous ne pouvons pas non plus le dire”, a tweeté une personne.

C’est quoi… un mauvais choix pour succéder à Alex Trebek ? https://t.co/Cq8VfRnnef – Alan Sepinwall (@sepinwall) 18 août 2021

En réponse au rapport détaillant les remarques controversées de Richards sur le podcast, une personne l’a surnommé “l’anti-Alex Trebek”. Cette personne a noté dans le rapport: “Mike Richards plaisante sur le fait de donner une” claque ” à une femme et sur le fait que personne ne veut voir des femmes “en surpoids”. .”

Qu’est-ce qui doit sortir pour que Mike Richards n’obtienne PAS ce travail d’hébergement #Jeopardy ??? pic.twitter.com/KfwSNcY0NM – Zerlina Maxwell (@ZerlinaMaxwell) 19 août 2021

“Je regarde cette émission depuis que je suis enfant et Art Fleming en était l’hôte”, a écrit un autre. “Je ne peux pas regarder cet homme. Cela me dérangera énormément de ne pas regarder l’émission tous les soirs, mais c’est un NON absolu si ce gars reste l’hôte.”

Alex Trebek est au paradis en regardant Mike Richards se nommer hôte de Jeopardy. pic.twitter.com/qNx5AmOV2A – Aubry Andrews (@AubryAndrews) 19 août 2021

“Jeopardy! sort si triste et ils n’ont qu’eux-mêmes à blâmer”, a écrit un téléspectateur. “C’est malheureusement ce qui se passe dans l’embauche tous les jours jusqu’à l’interview inutile sur la diversité, sachant que le poste avait été réservé à un type de Mike Richards. Corporate America, mais faites-en un double quotidien.”

Mike Richards ternit l’héritage d’Alex Trebek et de Jeopardy – ᴊᴇʟᴀ (@jelevision) 19 août 2021

“Je ne peux pas m’empêcher de penser qu’il y a quelque chose de louche dans cette situation”, a partagé une autre personne. “Pourquoi serait-il désigné comme le nouvel hôte avec le passé qu’il a ? Pourquoi Burton n’a-t-il eu qu’une semaine (pendant les Jeux olympiques !) pour accueillir alors que d’autres en ont eu 2 ?”

ATTENDEZ… Alex Trebek voulait en fait qu’une FEMME NOIRE prenne sa place sur @Jeopardy à la place, la série a laissé un homme blanc sexiste se nommer LUI-MÊME ?! https://t.co/k4FWeAbce1 – La frange en désordre de Chuck Todd (@Drea_got_rage) 19 août 2021

Au milieu de la réaction, de nombreux téléspectateurs ont souligné les propres souhaits de Trebek lorsqu’il s’agissait de transmettre son Jeopardy! héritage. Avant sa mort en novembre, le Jeopardy de longue date ! L’animateur a déclaré qu’il aimerait que le rôle revienne à une femme et a spécifiquement nommé Laura Coates, analyste juridique principale de CNN, qui n’a même pas fait partie de la liste des hôtes invités après le décès de Trebek.

C’était un producteur-vautour attendant le bon moment pour se jeter sur l’hôte. Bien sûr, il serait stratégique de ne pas avoir de concurrence fulgurante chez les candidats. Elle aurait dû passer une audition et Sony/ABC devrait continuer à chercher. – Sabella “Izzy” Babic (@IsabellaBabic) 19 août 2021

“Alex Trebek a dit [Laura Cotes] ferait un excellent remplacement en tant qu’hôte de JEOPARDY. Elle n’a même pas eu d’audition”, a tweeté quelqu’un d’autre. “Il y a une histoire.”

