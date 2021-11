‘Péril!’ Les fans tirent sur les blagues d’Aaron Rodgers au milieu du fiasco COVID-19 de QB

Aaron Rodgers a fait les gros titres toute la semaine pour son refus de se faire vacciner contre le COVID-19, et Jeopardy ! les fans se détendent et rient. Rodgers était l’un des hôtes célèbres de la saison dernière et aurait été candidat au poste permanent. Maintenant, beaucoup sont heureux qu’il ne l’ait pas compris.

Rodgers a déclaré qu’il avait été « immunisé » contre le nouveau coronavirus en août, mais il ne semble pas avoir voulu dire qu’il avait reçu l’un des trois vaccins disponibles. Vendredi, il est apparu dans The Pat McAfee Show, affirmant qu’il avait déjà survécu au COVID-19 et qu’il avait donc des anticorps contre celui-ci à un moment donné. Les déclarations de Rodgers étaient inutilement politisées, faisaient référence à des rumeurs peu fiables au lieu de la science dure et ont choqué les fans qui pensaient qu’il avait été vacciné.

« C’est une énorme erreur non forcée de la part d’un homme qui a transcendé le football et veut faire carrière … que ce soit en organisant ‘Jeopardy!’ ou sur d’autres aspects de notre culture », a déclaré Christine Brennan de CNN. « Quel choc, quelle surprise que ce soit le gars que nous pensions être si intelligent et cultivé et il s’avère qu’il n’a même pas le courage ou le courage de dire qu’il n’était pas vacciné, probablement parce qu’il l’était peur de cette « foule réveillée ».

De nombreux commentateurs ressentent la même chose, surtout compte tenu de son association avec Jeopardy! Voici un aperçu de ce qu’ils disent sur les réseaux sociaux.

Hé, @Jeopardy n’était-il pas tout le monde sur le plateau censé être vaxxé pour protéger l’équipage et les concurrents ? Quelqu’un n’a-t-il pas demandé à voir la carte de vaccination d’Aaron Rodgers ? Non? Avez-vous dit à l’équipage et aux concurrents que vous ne saviez pas s’il était vacciné ? #AaronRodgersLied – veronicalpw (@veronique_1106) 6 novembre 2021

Aaron Rodgers a inclus quelques autres choses merdiques et égoïstes, se rendre à Hawaï sans vaxx alors qu’ils se débattaient avec Covid et que les Hawaïens autochtones disaient aux gens de rester à l’écart. Et l’hébergement Jeopardy! mettre les concurrents en danger. pic.twitter.com/ZaYpODoSdp – Peter Darker (@IAmLeoGlaze) 4 novembre 2021

Enfin, de nombreuses personnes voulaient que Rodgers réponde des activités qu’il a faites cet été sous prétexte d’être vacciné, et des personnes qu’il a mises en danger en le faisant.

Aaron Rodgers est également porte-parole de l’assurance @StateFarm. Au début de la pandémie, State Farm a illuminé ses bâtiments en bleu pour soutenir les travailleurs de la santé. Maintenant, leur porte-parole alimente les théories du complot selon lesquelles les médecins valorisent les profits plutôt que la santé des gens. pic.twitter.com/VqTEXU2lrI – Résister à la programmation 🛰 (@RzstProgramming) 7 novembre 2021

State Farm PR après l’interview d’Aaron Rodgers pic.twitter.com/CYvfLTgwsa – Jay (@JarrettW_6) 5 novembre 2021

De nombreux commentateurs ont appelé State Farm à prendre position sur les nouveaux commentaires de Rodgers, étant donné que Rodgers figure toujours dans certaines des publicités les plus importantes de la société. Pour l’instant, State Farm n’a pas répondu.

Dr Oz : Je suis le seul colporteur de pseudosciences à avoir jamais été l’hôte invité Jeopardy !

Aaron Rodgers : Attends une minute playa – James Holzhauer (@James_Holzhauer) 5 novembre 2021

Aaron Rodgers n’a pas eu le concert de Jeopardy alors maintenant il vient pour le spectacle du Dr Oz. – Josh Gondelman (@joshgondelman) 5 novembre 2021

Certains ont également fait des blagues sur un autre hôte invité, le Dr Oz, qui a également été critiqué pour avoir promu une science sans substance.

Aaron Rodgers n’a pas obtenu le concert de Jeopardy mais a quand même réussi à devenir un hôte – Mohanad Elshieky (@MohanadElshieky) 5 novembre 2021

Le comédien Mohanad Elshieky a plaisanté en disant que Rodgers était toujours un « hôte » dans un certain sens, ayant transporté COVID-19 dans sa circulation sanguine même lorsqu’il a dit qu’il était « immunisé ».

chaque capture d’écran de aaron rodgers jeopardy est hilarante maintenant pic.twitter.com/kyYitil6fz – Langston Taylor (@langstonitaylor) 5 novembre 2021

Certains fans ont récupéré les anciens épisodes de Jeopardy de Rodgers! juste pour rire de la dichotomie. Ils se sont émerveillés qu’il ait animé l’émission sans dire quelque chose d’aussi choquant que lors de l’émission de McAfee cette semaine.

La pression artérielle a baissé en imaginant simplement le soulagement du « Jeopardy ! » les gens doivent avoir l’impression de ne pas avoir embauché Aaron Rodgers – Patrick Monahan (@pattymo) 5 novembre 2021

Les fans ressentaient un soulagement indirect en imaginant la situation dans les coulisses de Jeopardy !

Qu’est-ce qu’une autre balle d’hébergement esquivée ? https://t.co/7r3EQnF7qK – Matt McDaniel (@themattmcd) 5 novembre 2021

Ancien danger ! le concurrent Matt McDaniel a plaisanté dans le format de signature de l’émission que Rodgers était « une autre balle d’hébergement esquivée ». La recherche d’un hôte permanent de la série a été semée de controverses, mais Rodgers était presque en mesure de l’aggraver encore.

