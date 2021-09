‘Péril!’ Les hôtes du reste de la saison en cours auraient été révélés

in

Péril! a dévoilé ses hôtes pour le reste de la saison. Selon TMZ, Mayim Bialik et Ken Jennings prendront la relève après le départ de Mike Richards de l’émission. Des sources de Sony Productions ont déclaré à TMZ que l’émission allait avoir deux hôtes pendant au moins le reste de la saison, Bialik hébergeant plus de la moitié des épisodes et Jennings tournant quelques semaines d’épisodes.

En ce qui concerne la saison prochaine, les dirigeants n’ont pas encore pris de décision mais sont toujours à la recherche d’un remplaçant permanent à temps plein. TMZ dit que Bialik semble être le favori pour être l’hôte permanent. Cette histoire se développe.