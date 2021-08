‘Péril!’ Les observateurs donnent leur avis sur le nouveau rapport d’hôte permanent

Péril! aurait un tout nouvel hôte permanent et les observateurs de l’émission pèsent dans l’actualité. Selon Variety, Mike Richards, producteur exécutif du quiz de longue date, est en “négociations avancées” avec Sony Pictures Television pour devenir le nouvel animateur. Ce rapport vient après Jeopardy! a présenté une liste tournante d’hôtes intérimaires à remplir, après le décès d’Alex Trebek fin 2020, dont Richards.

Notamment, Richards n’est pas étranger à l’hébergement de jeux télévisés. Il a auparavant été l’hôte de Beauty and the Geek et de GSN’s Pyramid. Il a également travaillé sur les scènes de nombreux jeux télévisés, notamment The Price Is Right, Who Wants to Be a Millionaire?, Weakest Link et Let’s Make a Deal. Richards a également été considéré comme un remplaçant de Bob Barker lorsque l’hôte emblématique a quitté The Price is Right, mais Drew Carey a été choisi à la place.

Concernant son éventuel poste d’hôte permanent chez Jeopardy !, un porte-parole de Sony a déclaré que les négociations étaient en cours et qu’il y avait plus d’un candidat à l’étude. Une source distincte et anonyme a toutefois ajouté que, bien que cela soit vrai, Richards semble être le favori. Que cela se produise ou non, l’idée de la reprise de Ricvhjards a suscité beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux. Faites défiler vers le bas pour voir ce que les gens disent et dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez !

On dirait qu’il a suivi mon conseil. 🤷🏾‍♂️ pic.twitter.com/S6rmX2cpcq – BJ Van Griffin (@MrVanGriffin) 4 août 2021

« Surpris », un danger ! l’observateur a tweeté. “Ce n’était pas qu’il n’était pas un bon hôte (il est l’un de mes meilleurs choix), mais j’ai pensé qu’il était à l’aise dans son siège de producteur exécutif.”

J’aime ça. Je pensais qu’il était le meilleur. L’hôte de Jeopardy ne devrait pas être une star. Ça devrait être quelqu’un que tu ne connais pas. Il s’agit du jeu et non de l’hôte. C’est pourquoi Trebek était parfait https://t.co/I0kTpxCGWy – Tommy Smokes (@TomScibelli) 4 août 2021

“Mes trois premiers étaient Ken Jennings, Savannah Guthrie et LeVar Burton”, a proposé quelqu’un d’autre. “Ce type ne s’est même pas enregistré.”

Le producteur exécutif de jeopardy se nomme le nouvel hôte de jeopardy pic.twitter.com/rNM0FUGMaY – Earl Turlet (@alfredobofa) 4 août 2021

“LeVar Burton est un grand homme aux multiples talents, mais il n’a pas réussi à s’habituer à animer l’émission. Ce qui est bien !” un fan a expliqué. “Richards n’était pas le *meilleur* hôte invité, mais ce n’est pas comme si Katie Couric ou Robin Roberts voulaient le concert à temps plein. Je pense que Richards s’en sortira bien, il connaît le jeu.”

félicitations à don draper, le nouvel hôte de jeopardy pic.twitter.com/IDlrIDZRlw – Supership79 (@supership79) 4 août 2021

“Excellent choix. Il était certainement le meilleur hôte. Excellente énergie, attitude et connaissances”, a commenté un autre observateur. “[LeVar] Burton n’était pas à la hauteur.”

Danger : dis nous qui tu veux Tout le monde : levar burton Danger : pic.twitter.com/mSzoEVagtc – Eric Haywood (@EricHaywood) 4 août 2021

“A quoi servaient ces derniers mois d’auditions quand ils savaient que ça allait au producteur exécutif ?” a demandé un fan frustré.

Pour être juste, faire dire à tout le monde collectivement « Lui ? » à Mike Richards en tant qu’hôte potentiel de Jeopardy est le cas ultime pour répondre à la forme d’une question. – L’arrière de Riley (@rileyjsilverman) 4 août 2021

“Il allait bien, mais il y avait plein d’autres bons hôtes”, a écrit un autre utilisateur de Twitter. “Personnellement, j’aime le format d’hôte rotatif.”

Il était en quelque sorte un cheval noir, car il était un excellent hôte invité qui s’améliorait à chaque épisode. Il est en quelque sorte une pièce de théâtre pour un nouvel angle de visionnage. Je ne suis pas d’accord pour qu’ils aient besoin de le faire, car Jeopardy est extrêmement rentable en l’état. Ma première pensée est qu’ils ne doivent pas faire de mal, ce qui indique Mike – James Stevenson (@JamesStevenson) 4 août 2021

“Je peux vivre avec ça, il s’en est bien sorti. C’est comme garder la série dans la famille pour ainsi dire”, a tweeté un dernier fan. “Bien que j’aurais aussi été bien avec Levar ou Jennings aussi.”

