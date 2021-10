‘Péril!’ Les pousses remontent dans les classements au milieu de la séquence de victoires de Matt Amodio

Péril! a récemment remonté dans les classements télévisés pour la première fois depuis plusieurs mois, au milieu de la grande séquence de victoires du candidat Matt Amodio. The Wrap rapporte que, pour la semaine se terminant le 3 octobre, Jeopardy! a décroché un 5,5 dans les notes, le plaçant dans le premier spot des émissions de télévision syndiquées pour la première fois depuis avril. La victoire des audiences a coïncidé avec la séquence de victoires d’Amodio, qui a dépassé celle de James Holzhauer. Amodio est titulaire d’un doctorat. étudiant qui a terminé sa course avec 38 victoires consécutives.

Cela place Amodio à la deuxième place, derrière Ken Jennings, qui reste le détenteur du record de tous les temps avec 74 victoires consécutives. « J’ai toujours voulu être un champion de Jeopardy!, et je l’ai accompli », a déclaré Amodio dans un communiqué partagé par The Wrap. « Je sais qu’en entrant dans chaque jeu-questionnaire de bar auquel je joue, je vais entrer avec un petit facteur d’intimidation. Mais aussi, j’aime juste le badge qu’il représente. En tant que personne qui donne la priorité à la connaissance et à la connaissance des choses, c’est vraiment un bon à avoir qui me suive partout. »

En plus de la grande finale consécutive de victoires d’Amodio, le Jeopardy! Le bond des cotes d’écoute est également venu avec la deuxième semaine de l’ancienne star de Big Bang Theory Mayim Bialik en tant qu’hôte intérimaire. Plus tôt cette année, Bialik a été nommé hôte permanent de tous les futurs Jeopardy! spéciaux aux heures de grande écoute, et plus récemment a été chargé d’être l’hôte temporaire de l’émission. Cela est survenu à la suite d’une controverse majeure concernant l’hôte et producteur exécutif sortant Mike Richards.

Au moment où Richards a été licencié, il avait déjà tourné les cinq premiers épisodes de Jeopardy ! Saison 38 qui était encore diffusée à la mi-septembre. Bien que cela n’ait pas été nécessairement expliqué, la raison pour laquelle les épisodes étaient toujours diffusés était probablement due aux règles de jeu. Nous pouvons supposer que les producteurs actuels de la série considéreraient la réenregistrement de tous les épisodes comme injuste pour les joueurs. La série d’épisodes de Richards n’a eu lieu que cette première semaine, Bialik prenant le relais pour les trois semaines d’épisodes suivantes. Après cela, l’émission reviendra au programme d’accueil tournant qu’elle a utilisé pendant la saison 37, après la mort de l’emblématique Jeopardy! hôte Alex Trebek.

Bialik était l’un des nombreux hôtes intérimaires qui ont rempli la saison en cours de Jeopardy !, et a récemment été nommé hôte principal de tous les prochains Jeopardy! spéciaux aux heures de grande écoute. Au cours d’une interview exclusive avec PopCulture.com, avant son premier passage à la télévision, Bialik a parlé de l’opportunité incroyable et a plaisanté en disant que l’expérience « n’était littéralement pas crédible. C’est à cela que sert le mot incroyable ». Elle a ensuite fait l’éloge de l’hôte de longue date Alex Trebek et de son héritage, l’appelant « une personnalité bien-aimée » et « une personne bien-aimée sur cette scène ».