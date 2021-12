‘Péril!’ Les téléspectateurs sont obsédés par le concurrent de Steve Martin Doppelganger

Péril! les téléspectateurs ont été obsédés par un concurrent récent qui, selon beaucoup, est le parfait sosie du légendaire comédien et acteur Steve Martin. Dans l’épisode de mercredi, Sam Buttrey – professeur agrégé de recherche opérationnelle à la Naval Postgraduate School de Monterey, en Californie – s’est retrouvé face à face avec deux autres payeurs lors de l’émission de quiz emblématique. Presque immédiatement, Jeopardy ! les fans ont commencé à se tourner vers les médias sociaux pour commenter la ressemblance étrange de Buttrey avec Martin.

Notamment, en regardant les photos des hommes côte à côte, il devient clair qu’ils ont vraiment des caractéristiques similaires au-delà du simple fait d’avoir des cheveux blancs et des lunettes. Les formes de leur nez sont proches les unes des autres, tout comme leurs yeux et leurs oreilles. Fait intéressant, Buttrey a fini par être le grand champion de l’épisode, ce qui le place en demi-finale du tournoi des professeurs. Le gagnant de ce tournoi repartira avec un prix en espèces de 100 000 $. Même quand même, il semble que les téléspectateurs soient plus distraits par la ressemblance de Buttrey avec Martin que par son impressionnant Jeopardy ! compétences. Faites défiler vers le bas pour voir ce que les gens disent sur Twitter !

« Doppelgänger »

Félicitations à ce Steve Martin doppelgänger, gentleman très intelligent 🎉🎉 – Kellie E Cook (@KellieECook1) 9 décembre 2021

« JE [guess everyone’s] les pensées sont les mêmes : il ressemblait vraiment à Steve Martin ! Je dirais que c’est le frère perdu depuis longtemps de Steve Martin », a plaisanté un téléspectateur de manière attachante. « Il a un super jeu !

précédentsuivant