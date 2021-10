‘Péril!’ L’histoire vient de s’écrire

Danger actuel ! le champion Jonathan Fisher accumule les victoires. Après avoir mis un terme à la séquence de victoires consécutives de Matt Amodio, Fisher a connu sa propre séquence et a depuis remporté 10 matchs. Le champion a aidé à faire Jeopardy! l’histoire lors de sa 10e victoire, car c’était la première fois que l’émission mettait en vedette des champions consécutifs à deux chiffres.

Amodio a fini par gagner 38 matchs au total. Au moment de la publication de cet article, Fisher a remporté 10 matchs et a toujours la possibilité de poursuivre cette séquence. Bien qu’il y ait eu une poignée de champions dans le passé qui ont remporté 10 matchs ou plus, c’est la première fois que deux individus ont engrangé des séquences de victoires successives à deux chiffres. Fisher a déjà gagné une place dans le Tournoi des Champions et a remporté un total de 230 100 $.

C’est la saison des super champions ! Pour la première fois dans Jeopardy ! histoire, nous avons des champions consécutifs à deux chiffres.https://t.co/ey9lb0BswY pic.twitter.com/9tVdHRrubb — Danger ! (@Jeopardy) 23 octobre 2021

« Je n’imaginais même pas que je gagnerais un match, donc neuf de plus qu’un, c’est plutôt chouette », a déclaré Fisher à propos de gagner 10 Jeopardy ! allumettes. Le danger officiel ! Le site a également noté que la victoire de Fisher le place dans une assez grande entreprise, car il n’y a que 10 concurrents qui le devancent en ce qui concerne les victoires consécutives. Le champion a déclaré à ce sujet: « J’en connais pas mal et ils ne sont pas seulement vraiment géniaux, mais en quelque sorte les meilleurs de tous les temps. Le tout est un peu hors du corps en ce moment. »

Comme mentionné précédemment, la séquence de victoires de Fisher a commencé en battant le champion Amodio dans un épisode diffusé à la mi-octobre. Amodio a gagné un montant impressionnant de 1 518 601 $ au cours de sa participation à la compétition. Comme Fisher, sa séquence de victoires lui a permis de participer au tournoi annuel des champions. Ainsi, Amodio et Fisher pourront à nouveau s’affronter sur Jeopardy !.

« Je voulais gagner un match. Être dans la série est un accomplissement formidable, et je ne veux pas du tout le dénigrer », a déclaré Amodio à Vulture en septembre à propos de ses réalisations. « Mais une fois que vous gagnez, vous êtes un champion Jeopardy!. Vous pouvez vous appeler un » champion Jeopardy! « . Pas un participant à « Jeopardy ! ». C’est quelque chose que personne ne peut vous enlever. Vous pourriez perdre le prochain match, ou vous pourriez perdre 71 matchs plus tard si vous êtes Ken Jennings. Vous finirez par perdre. Mais cela n’enlève jamais le descripteur.