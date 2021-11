‘Péril!’ L’hôte Ken Jennings présente ses excuses aux fans pour la « blague de papa »

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Péril! Le champion et maintenant hôte temporaire Ken Jennings a présenté des excuses pour avoir fait une blague de père sur un épisode récent de la série de compétitions. Péril! le champion Andrew He est apparu dans l’émission et a choisi la catégorie « National Geographic Ocean: A Global Odyssey » pour 800 $.

La question était la suivante : « Une crevette nettoyeuse très courageuse reçoit un repas de parasites et de peau morte de la bouche d’un de ces prédateurs effrayants. » Le concurrent Jeff Meyers est intervenu en premier et a répondu : « Qu’est-ce qu’une anguille ?

Après avoir appuyé sur l’hôte pour une réponse plus spécifique, Meyers a deviné « Anguille électrique ? » La réponse n’a pas passé le test, et quand personne d’autre ne lui a donné une chance, Jennings a dit à la foule, « comme Dean Martin aurait pu dire, ‘C’est Amore' », se référant à une murène. L’émission a taquiné le clip sur les réseaux sociaux, tweetant « Alerte blague papa! »

Papa blague alerte! @KenJennings pic.twitter.com/XZGCgOgIl3 — Danger ! (@Jeopardy) 16 novembre 2021

Jennings a répondu au moment amusant en ligne, offrant en plaisantant des excuses à tous les fans. « Je viendrai chez vous individuellement pour m’excuser pour cela. » Cependant, il semble que des excuses n’étaient pas nécessaires dans ce cas. « Les blagues de papa sont littéralement les meilleures », a déclaré une personne. « Aimez, aimez, aimez Ken en tant qu’hôte. Donnez-lui le concert permanent », a espéré un autre. « C’était une réponse rapide et très, très drôle », a convenu quelqu’un d’autre.

Jennings a d’abord pris la relève en tant qu’hôte temporaire après le décès de l’hôte bien-aimé Alex Trebek, décédé à la suite d’une bataille contre le cancer du pancréas. « Alex me manque beaucoup », a déclaré Jennings auparavant. « Quand je suis ici, j’ai l’impression qu’il est probablement quelque part dans le bâtiment. C’est difficile de ne pas parler de lui au présent. »

« Le premier jour où je suis venu chez l’hôte invité, c’était quelques semaines seulement après le décès d’Alex et ce fut une période vraiment difficile », a admis Jennings. « Je suis arrivé au studio et l’un des producteurs m’a tendu une petite boîte et la femme d’Alex, Jean, m’avait donné une paire de ses boutons de manchette qu’il avait portés dans la série. Quel beau geste de la part de Jean. » Il a poursuivi: « Vous savez, à une époque très difficile pour sa famille, confrontée à beaucoup de chagrin et à beaucoup de défis, elle a pensé à Jeopardy ! et elle a pensé à moi, une personne qu’elle n’avait même jamais rencontrée. » il a dit. « Et j’ai juste pensé: ‘Quelle belle chose à faire.’ Elle est fantastique. »