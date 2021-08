‘Péril!’ L’hôte potentiel Mike Richards lance un appel à enquête après les commentaires du podcast

Péril! L’hôte potentiel Mike Richards a fait l’objet d’un examen minutieux depuis que la rumeur s’est répandue qu’il était le leader pour occuper le poste dans le jeu télévisé classique. Alors que beaucoup ont crié au scandale Richards depuis que les rumeurs se sont propagées et ont été confirmées plus tard, de nouvelles révélations ont attiré l’attention de la Ligue anti-diffamation.

L’ADL a publié jeudi une déclaration critiquant Richards et ses commentaires sur un podcast intitulé The Randumb Show, qu’il a animé de 2013 à 2014. À travers les 41 épisodes de la série, Richards a fait des commentaires que l’ADL était consterné d’entendre.

Nouveau « Jeopard ! » Les remarques désobligeantes de l’animateur Mike Richards sur les Juifs, les femmes et les Asiatiques ne sont pas une question de rire.

Les stéréotypes sont un point d’entrée à la haine et ses excuses ne reconnaissent pas ses torts.

Cette tendance signalée justifie une enquête. https://t.co/0D8D7441vU – ADL (@ADL) 19 août 2021

« Les remarques désobligeantes de l’animateur de New Jeopardy ! Mike Richards sur les Juifs, les femmes et les Asiatiques ne sont pas une question de rire. Les stéréotypes sont un point d’entrée à la haine et ses excuses ne reconnaissent pas ses torts. Cette tendance signalée justifie une enquête », indique le communiqué.

Selon Claire McNear de The Ringer, Richards aurait fait des commentaires offensants et sexistes à ses plus jeunes co-animatrices. Il fait également des commentaires liés aux Haïtiens et aux Juifs. Cela inclut de qualifier l’un de ses co-animateurs de “salope de stand” après son apparition en tant que modèle promotionnel au CES. Il a également fait des commentaires déplacés sur le peuple juif, en disant : “Ixnay on the ose-nay. Elle n’est pas une ew-gey.”

Une fois les détails révélés, Richards a publié de longues excuses. “C’est humiliant d’affronter un moment terriblement embarrassant d’erreur de jugement, d’inconscience et d’insensibilité d’il y a près d’une décennie. Avec le recul, il n’y a bien sûr aucune excuse pour les commentaires que j’ai faits sur ce podcast et je suis profondément désolé. ” Richards dit dans la déclaration. “Le podcast était destiné à être une série de conversations irrévérencieuses entre amis de longue date qui avaient l’habitude de plaisanter. Même avec le temps, il est plus que clair que mes tentatives d’être drôles et provocantes n’étaient pas acceptables, et j’ai supprimé les épisodes. Mes responsabilités aujourd’hui en tant que père, mari et personnalité publique qui parle à de nombreuses personnes à travers mon rôle à la télévision signifient que j’ai des obligations importantes et sérieuses en tant que modèle, et j’ai l’intention d’être à la hauteur d’eux. »

Comme il l’a noté dans la déclaration, les podcasts et le site hôte ont été effacés d’Internet après que The Ringer a commencé à demander un commentaire, selon Deadline. Cette dernière controverse fait suite à la reprise de l’implication de Richards dans un certain nombre de poursuites judiciaires alors qu’il était producteur de The Price is Right. Il a été le producteur exécutif de Jeopardy! depuis 2019.