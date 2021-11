‘Péril!’ Marque 1 an depuis la mort d’Alex Trebek avec le retour de l’hôte invité le mieux noté

Cela fait un an que le monde a dit au revoir à Jeopardy de longue date ! hôte Alex Trebek. Un an après son décès, l’ancien champion de Jeopardy Ken Jennings sera de retour pour animer le programme. Jennings a été sélectionné comme l’un des deux hôtes invités (aux côtés de Mayim Bialik) pour l’émission à la lumière du scandale entourant Mike Richards, l’ancien producteur de Jeopardy qui a été choisi pour être le prochain animateur à temps plein de la série. Richards a démissionné de son poste au milieu d’allégations d’inconduite sur le lieu de travail et a ensuite été licencié de son poste de producteur pour Jeopardy et Wheel Fortune.

Trebek est décédé le 8 novembre 2020. Selon The Blast, l’émission marquera la première année depuis sa mort en ayant Jennings comme hôte. L’ancienne championne prendra la relève de Bialik le lundi 8 novembre. L’acteur anime le quiz depuis quelques semaines, mais reviendra pour filmer la deuxième saison de son émission, Call Me Kat. À la suite du scandale de Richards, Bialik et Jennings ont été nommés hôtes par intérim de Jeopardy pendant que l’émission détermine qui assumera définitivement le poste.

Jennings aurait été l’hôte invité le mieux noté de tous. Alors qu’il y avait plus d’une douzaine d’hôtes invités, dont tout le monde, d’Aaron Rodgers à Katie Couric, Jennings a obtenu les meilleures notes lors de son passage sur le podium. Au cours de sa première semaine en tant qu’hôte invité, Jeopardy a attiré en moyenne 10,3 millions de vues. The Blast a noté que ce montant n’était que le deuxième des derniers épisodes de Trebek.

Trebek est décédé en novembre 2020 après une bataille contre le cancer du pancréas. Il luttait contre la maladie depuis mars 2019. Mais, même s’il luttait contre le cancer, il est resté l’hôte de Jeopardy. Suite à l’annonce de son décès, le PDG de Sony Pictures Entertainment, Tony Vinciquerra, a publié une déclaration dans laquelle il pleurait la « légende » qui manquera beaucoup à tant de personnes dans le monde. Sa déclaration disait : « Pendant 37 années incroyables, Alex a été la voix réconfortante, ce moment d’évasion et de divertissement à la fin d’une longue et dure journée pour des millions de personnes à travers le monde. Il était le cœur et l’âme de Jeopardy ! et il seront profondément manqués par tous ceux qui l’ont fait partie de leur vie. Nos pensées vont à Jean, Matthew, Emily et Nicky. »